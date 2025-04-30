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        Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde istinat duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 20:25 Güncelleme: 30.04.2025 - 20:32
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        Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde istinat duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

        T.T. (71) yönetimindeki 61 AAD 736 plakalı kamyonet, Tuğrulbey Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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