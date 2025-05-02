Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Heyelan nedeniyle kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolu ulaşıma açıldı

        Heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolu kontrollü olarak açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 21:42 Güncelleme: 02.05.2025 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyelan nedeniyle kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolu kontrollü olarak açıldı.

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, beraberinde AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat ile heyelanın olduğu bölgeyi ziyaret ederek, Karayolları Şube Şefi Osman Sarıgün'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Vali Baruş, yaptığı açıklamada, 22 Nisan'da Gümüşhane-Giresun kara yolunun heyelan nedeniyle çift yönlü trafiğe kapandığını hatırlattı.

        Heyelanın Torul-Kürtün kara yolunun 20. kilometresi Karaçukur mevkisinde meydana geldiğini belirten Baruş, şöyle konuştu:

        "Dağda taş parçalanmasıyla meydana gelen heyelan sonucu yolda ciddi bir birikim oluşmuştu. Bu birikimi karayolları ekiplerimiz belli bir süre bekletti. Çünkü yukarıdan serbest malzeme gelişi vardı. Karayollarımızın dağcı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, serbest malzemeler olduğunun farkına varılınca onların indirilme çalışmaları sürdü. Yaklaşık 10 gündür yolun kapalı olmasının sebebi buydu."

        Baruş, karayolları ekiplerince tehlikeli alanlarda çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayarak, "Tehlike taşıyan malzemelerin acil indirilmesi çalışması devam etti. Onlar neticelenince şu anda yolun bozulan kesimlerinde iyileştirme çalışmaları yapılıyor." dedi.

        Jandarma ekiplerince güvenlik tedbirleri alınacak yolda araçların kontrollü geçişinin sağlanacağını bildiren Baruş, şunları kaydetti:

        "Buradan geçecek araçlara uyarılarda bulunularak kontrollü şekilde geçmeleri sağlanacak. Tüm sürücülerden ricamız, bu mevkiden giderken dikkatli olmaları, kontrollü, yavaş bir şekilde geçmeleri, buradaki trafik işaretlemelerine uymaları... Dikkatli olmak lazım. İşaretlemelere dikkat etmek lazım. Ekiplerimiz yolun heyelan durumunu takip edecek. Yukarıdan herhangi bir malzeme gelip gelmediğini sık sık kontrol ederek kontrollü geçişi sağlayacağız. Olumsuz bir şey olursa tekrar yolun trafiğe kapanması gündeme gelebilir. Şu anda Karayolları 10. Bölge Müdürlüğümüzün verdiği bilgilere göre, yukarıdan bir malzeme gelişi beklenmiyor. Yol kontrollü olarak trafiğe açılacak. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha böyle afetler yaşanmaz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Öğrencilerin otostop çekip aracına binerek 'Dayı' dedikleri sürücü rektör ç...
        Öğrencilerin otostop çekip aracına binerek 'Dayı' dedikleri sürücü rektör ç...
        Otostopla bindikleri otomobilin sürücüsü üniversitelerinin rektörü çıktı
        Otostopla bindikleri otomobilin sürücüsü üniversitelerinin rektörü çıktı
        Gümüşhane'de yavru ayı görüntülendi
        Gümüşhane'de yavru ayı görüntülendi
        Gümüşhane'deki Limni Gölü'nde turizm sezonu başladı
        Gümüşhane'deki Limni Gölü'nde turizm sezonu başladı
        Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı