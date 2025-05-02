Heyelan nedeniyle kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolu ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolu kontrollü olarak açıldı.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, beraberinde AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat ile heyelanın olduğu bölgeyi ziyaret ederek, Karayolları Şube Şefi Osman Sarıgün'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Baruş, yaptığı açıklamada, 22 Nisan'da Gümüşhane-Giresun kara yolunun heyelan nedeniyle çift yönlü trafiğe kapandığını hatırlattı.

Heyelanın Torul-Kürtün kara yolunun 20. kilometresi Karaçukur mevkisinde meydana geldiğini belirten Baruş, şöyle konuştu:

"Dağda taş parçalanmasıyla meydana gelen heyelan sonucu yolda ciddi bir birikim oluşmuştu. Bu birikimi karayolları ekiplerimiz belli bir süre bekletti. Çünkü yukarıdan serbest malzeme gelişi vardı. Karayollarımızın dağcı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, serbest malzemeler olduğunun farkına varılınca onların indirilme çalışmaları sürdü. Yaklaşık 10 gündür yolun kapalı olmasının sebebi buydu."