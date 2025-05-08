Gümüşhane'de karnından yaklaşık 4 kilogramlık tümör çıkarılan kadın sağlığına kavuştu

Gümüşhane'de 54 yaşındaki hastanın karnındaki yaklaşık 4 kilogramlık tümör, başarılı operasyonla çıkarıldı.

Karın ağrısı ve kanama şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran Songül Doğan'ın karın boşluğunda tümör tespit edildi.

Gerekli tetkiklerin ardından Doğan'ın karın boşluğunda bulunan yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki ve 24 santimetre genişliğindeki kitle, Op. Dr. Durmuş Önder ve Op. Dr. Evrim Koca tarafından gerçekleştirilen 3 saatlik ameliyatla alındı.

Op. Dr. Önder, AA muhabirine, kitlenin büyüklüğü nedeniyle ameliyatın zor ancak sorunsuz tamamlandığını söyledi.

Kitlenin bağırsak ve diğer dokulara yapışık olduğunu anlatan Önder, "Hastanemizde daha önce çıkarılmamış büyüklükte bir miyom ameliyatı gerçekleştirdik. Çok şükür hiçbir sorun olmadan ameliyatımızı başarıyla sonuçlandırdık." dedi.

Önder, rahmi de alınan hastanın 3 gün içinde taburcu olmaya hazır hale geldiğini ifade etti.