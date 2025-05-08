Gümüşhane'de hastanede yangın tatbikatı yapıldı

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen tatbikata, 112 Acil Sağlık, UMKE, Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencileri katıldı.

Ekipler, senaryo gereği hastane yemekhanesinde elektrik kaynaklı çıkan yangından etkilenen 10 yaralıya müdahale etti.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Acil Müdahale Ünitesi'ne taşındı.

Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Emre Karataş, tatbikatın 20 personelin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Karataş, ekiplerin her türlü acil ve afet durumlarına karşı hazırlıklı olması amacıyla belirli periyotlarda tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tatbikatın belirlenen sürenin altında tamamlanmasından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren Karataş, "Tatbikatla beraber personelimizin farkındalığını artırma çabası içerisindeydik, onu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Müdahalelerimiz eksiksiz gerçekleştirildi." dedi.