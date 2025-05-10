Geleneksel Türk Okçuluğu grup yarışmaları, Gümüşhane'de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının okul sporları faaliyet programı kapsamında, gençler yıldızlar ve küçükler kategorilerinde organize edilen müsabakalar, Yeni Şehir Stadyumu'nda başladı.

Gümüşhane'de iki gün sürecek Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakalarında 400 sporcu mücadele edecek.

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