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        Geleneksel Türk Okçuluğu grup yarışmaları, Gümüşhane'de başladı

        Gümüşhane'de iki gün sürecek Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakalarında 400 sporcu mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:26 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:26
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        Geleneksel Türk Okçuluğu grup yarışmaları, Gümüşhane'de başladı
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        Gümüşhane'de iki gün sürecek Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakalarında 400 sporcu mücadele edecek.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının okul sporları faaliyet programı kapsamında, gençler yıldızlar ve küçükler kategorilerinde organize edilen müsabakalar, Yeni Şehir Stadyumu'nda başladı.

        İki gün sürecek müsabakalarda, 14 ilden 400 sporcu yarışacak.

        Geleneksel Türk Okçuluğu Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Yıldırım, kategorilerinde ilk dörde giren sporcuların Sivas'ta gelecek ay yapılması planlanan final yarışmalarına katılmaya hak kazanacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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