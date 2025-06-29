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        Artabel Gölleri Tabiat Parkı, kıştan kalan kar tabakalarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

        Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından Gümüşhane'deki Artabel Gölleri Tabiat Parkı, mevsime özgü renklerinin yanı sıra kıştan kalan kar tabakalarıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:13
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        Artabel Gölleri Tabiat Parkı, kıştan kalan kar tabakalarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından Gümüşhane'deki Artabel Gölleri Tabiat Parkı, mevsime özgü renklerinin yanı sıra kıştan kalan kar tabakalarıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

        Torul ilçesi sınırlarında, 3 bin metrenin üzerindeki rakımıyla dikkat çeken tabiat parkı, yüksek kesimlerde karla kaplı zirveleri, eteklerde açan rengarenk çiçekleri, irili ufaklı gölleri, derin vadileri, çağlayan şelaleleri ve endemik bitki türleriyle doğaseverlere görülmeye değer manzaralar sunuyor.

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ile Abdal Musa Tepesi'nin eteklerinde yer alan tabiat parkında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Baruş, 5 saatlik yürüyüşte Artabel Gölleri Tabiat Parkı içerinde yer alan Büyük Göl, Küçük Göl, Ahtabur Gölü ve Adalı Gölü'nü gezdiklerini söyledi.

        Tabiat parkında doğa ile iç içe olmanın huzurunu yaşadığını belirten Baruş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Artabel Gölleri Türkiye genelinde ve dünyada bilinen doğa harikalarından birisi. Gümüşhane'nin önemli turizm noktalarından da birisi. Özellikle uzaklardan çok sayıda ziyaretçi geliyor, burada yürüyüş yapıyor. Bazı doğaya meraklı arkadaşlarımız da buraya gelip çadır kamp kuruyor. Göllerin kenarında bu harika doğa ile iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyor."

        Baruş, tabiat parkı için yatırımların devam ettiğini belirterek, "Bu yıl Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi'nden bir çalışmamız olacak. Hem yolların vasfının düzeltilmesi hem de buraya gelen vatandaşların zorluk yaşamaları için onların ihtiyaçlarını karşılayacak birtakım imkanlar sunma yönünde çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

        Artabel Gölleri Tabiat Parkı güzelliğinin farkında olduklarına ve buranın korunmasına gerektiğine dikkati çeken Baruş, "Doğada gezinirken gördüğüm sevindirici tablo herhangi bir çöp atık ve doğayı kirletecek maddeye rastlamadık. Bu sevindirici. Çevreyi ziyaret eden, doğa içerisinde zaman geçiren vatandaşlarımızdan ricamız kesinlikle atık bırakmamaları doğayı kirletmemeleri." dedi.

        Baruş, tabiat parkındaki göllerin kenarlarında kar tabakalarının yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Kraterlerde hala kar duruyor. Derelerimiz şırıl şırıl akıyor. Bu güzelliği solumak, bu temiz havayı teneffüs etmek için vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Kolaylıkla gelebilirler. Yaklaşık 3 saatlik bir programda gölleri gezebilirler. Hayatlarında gelmeyenlere mutlaka tavsiye ediyorum. Mutlaka buraya bir kez gelsinler."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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