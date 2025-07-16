Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

        Tunceli'de 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'deki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 12:24 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'de 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'deki kabri başında anıldı.

        Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de toprağa verilen Necmettin öğretmen için Torul ilçesi Demirkapı köyündeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

        Şehit öğretmenin mezarını ailesinin yanı sıra Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Torul Kaymakamı Koray Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Dr. Cengiz Maden, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve diğer ilgililer ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından katılımcılar şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

        Vali Baruş burada yaptığı konuşmada, şehit öğretmenin imkansızlıklar içerisinde ve ailesinin binbir emekleri içerisinde eğitim aldığını aktararak, "Çok değerli bir evlattı. Öğretmen okuldan mezun olur olmaz öğretmenlik mesleğini icra etmişti. Henüz 24 yaşındaydı. Sekiz ay bir öğretmenliği vardı." dedi.

        Yeni Necmettin öğretmenler yetişeceğini vurgulayan Vali Baruş, şehit öğretmenin isminin her zaman yaşatılacağını kaydetti.

        Baruş, "Şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın ismi her yerde biliniyor. Torul ilçesinde bir okula ismi verildi. Yine öğretmenlik yaptığı köydeki okula ismi verildi. İsmi ebediyen yaşayacak. Kalbimizde, ruhumuzda ve yeni yetişecek öğretmenlerimiz de Necmettin Yılmaz'ı örnek alarak, onun ideallerine sahip olarak yetişecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Şehit öğretmenin abisi Ahmet Yılmaz ise anma programına katılan herkese teşekkür ederek, "Necmettin öğretmen kendini bayrağına, vatanı, milletine adayan bir öğretmendi. Öğrencilerini çok severdi. Vatanına hayırlı bir birey olmak için emin adımlarla ilerliyordu." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü

        Benzer Haberler

        PORTRE - Necmettin öğretmen şehadetinin 8'inci yılında anılıyor
        PORTRE - Necmettin öğretmen şehadetinin 8'inci yılında anılıyor
        Gümüşhane'de sünnet şöleni düzenlendi
        Gümüşhane'de sünnet şöleni düzenlendi
        Gümüşhane'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de kedinin yılanı yakalaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
        Gümüşhane'de kedinin yılanı yakalaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
        Satala Antik Kenti'nde 8. sezon arkeolojik kazılara başlandı
        Satala Antik Kenti'nde 8. sezon arkeolojik kazılara başlandı
        Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
        Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı