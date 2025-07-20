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        Gümüşhane'deki "Taşköprü Yaylası" doğaseverlerin uğrak noktası oldu

        Gümüşhane'de 2 bin 140 metre rakımlı Taşköprü Yaylası, çevresinde yer alan Santa Harabeleri, Çakırgöl, Karaca Mağarası gibi turizm destinasyonlarıyla doğaseverlere ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 12:21 Güncelleme: 20.07.2025 - 12:36
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        Gümüşhane'deki "Taşköprü Yaylası" doğaseverlerin uğrak noktası oldu
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        Gümüşhane'de 2 bin 140 metre rakımlı Taşköprü Yaylası, çevresinde yer alan Santa Harabeleri, Çakırgöl, Karaca Mağarası gibi turizm destinasyonlarıyla doğaseverlere ev sahipliği yapıyor.

        Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki Taşköprü Yaylası, çevredeki 105 yaylanın merkezi konumunda yer alıyor.

        Doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları, zengin flora ve faunasıyla foto safari turizmi için önemli potansiyele sahip yaylada, 1461 yılında Trabzon'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Taş Köprü de ilgi odağı oluyor.

        Çevresinde yer alan turizm destinasyonlarından Dumanlı köyü sınırında yer alan Santa Harabeleri bünyesinde Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındırıyor.

        Rumlar tarafından 17. yüzyılda kurulduğu bilinen ve arkeolojik, doğal sit alanı olan bölgede, taştan inşa edilen tek katlı konutlar ve her mahallede en az bir kilise, her sokakta bir çeşme bulunuyor.

        Ziyaretçiler, Taşköprü Yaylası ve çevresindeki turizm mekanlarında piknik yapıp, fotoğraf çekerek keyifli zaman geçiriyor.

        Taşköprü Yaylası'ndaki bir işletmenin müdürü Mustafa Akgül, AA muhabirine, şehirlerin bunaltıcı sıcak havası ve gürültüsünden bunalan ziyaretçileri Taşköprü Yaylası'na beklediklerini söyledi.

        Yaylanın haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında misafirlerini ağırladığını belirten Akgül, yerli ve yabancı misafirlerin doğa yürüyüşü yapmanın yanı sıra birçok turizm mekanını ziyaret etme fırsatının da olduğunu kaydetti.

        - "Gerçekten bu yaylalar her hafta ziyaretçi akınına uğruyor"

        Ziyaretçilerden Nagehan Şahin, hafta içinin iş stresini ve yoğunluğunu Taşköprü Yaylası'nda attığını ifade ederek, "Gümüşhane'nin yaylarıyla meşhur olduğunu biliyoruz ve gerçekten bu yaylalar her hafta ziyaretçi akınına uğruyor." diye konuştu.

        Ümmühan Pekbüyük, Santa Harabelerine daha önce hiç gelmediğini belirterek, "İlk kez geldim. Şansımıza havada çok güzel. Keyifli bir şekilde masamızı kurduk, kahvaltımızı yaptık. Çok güzel zaman geçirdik." dedi.

        Ceren Mutlu da hafta sonunu Santa Harabelerinde geçirmek istediklerini dile getirerek, "Tarihi medrese ve kilise var. Oraları gördük. Daha önceden de geldiğim için bildiğim yerlerdi. Tekrar tekrar gelmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Güzel bir tarihi olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Davut Mutlu ise Santa Harabelerinin gezilmesi gereken yerler olduğuna işaret ederek, "Zamanı olan herkese buraları tavsiye ederim. Doğası, havası muhteşem bir yer." şeklinde konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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