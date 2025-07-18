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        Gümüşhane'nin 1800 rakımlı yaylasında "Kadırga Otçu Şenliği" düzenlendi

        Gümüşhane'nin Özkürtün beldesi sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda "Kadırga Otçu Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:30
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        Gümüşhane'nin 1800 rakımlı yaylasında "Kadırga Otçu Şenliği" düzenlendi
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        Gümüşhane'nin Özkürtün beldesi sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda "Kadırga Otçu Şenliği" yapıldı.

        Gümüşhane, Trabzon ve Giresunlu vatandaşların ortak kullandığı yayladaki üstü açık camide cuma namazını kılan vatandaşlar, kemençe eşliğinde horon tepti.

        Yaylada her yıl temmuz ayının üçüncü cuma günü düzenlenen şenlikte, Süme Otçusu, Oğuz Otçusu, Kızılağaç Otçusu, Şahmelik Otçusu ve Aktaş Otçusu geleneksel olarak şenlik alanına kadar at üzerinde geldi.

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, yaylanın Gümüşhane ile Trabzon'un buluştuğu, kardeşce birbirine sarıldığı bir mekan olduğunu söyledi.

        Şenliğe katılanların birlik içinde olduğunu dile getiren Vali Baruş, "Kadırga şenliğindeki bu parça, binlerin burada olması ve birlikte neşe içinde el ele tutuşarak horon etmeleri, davul zurna eşliğinde kemençeler eşliğinde birlik ve beraberliklerini sergilemeleri bizim için gurur duyulacak bir vesiledir." diye konuştu.

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da şehit kanıyla sulanan dağların çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bir çakıl taşı dahi birisine verecek halimiz yok. Buraların bizim olarak kalmasına sizler sahip çıkarak devam ediyorsunuz. Bu sadece toprağa sahip çıkarak yetmiyor. Kültürümüze sahip çıkarak da devam ediyor. Bu kültür 564 yıldan bugüne devam eden bir kültürdür." dedi.

        - "Hep birlikte yaşamak ve yaşatmak için bir araya geldik"

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da yaylaların sadece coğrafi mekanlar olmadığını, milletin ruh kökünü barındırdığını söyledi.

        Yaylaların ezelden bugüne uzanan kültürlerin canlı hafızaları olduğunu dile getiren Durmaz, şunları kaydetti:

        "Karadeniz'in her yerinden memleket sevdalılarının buluştuğu, sevginin kucaklaştığı, güzel hatıraların biriktirildiği otçu gününün adıdır Kadırga. Burada davul ve zurnanın sesinde, kemençenin yayında saklı bir tarih vardır. Horonun ritminde, doğanın izini süren bir milletin asaleti vardır. Bugün burada kardeşliğimizi pekiştirmek örfümüze, geleneğimize sahip çıkmak ve Türk milletinin kültürel değerlerinden birini hep birlikte yaşamak ve yaşatmak için bir araya geldik."

        Şenliğe, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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