Gümüşhane'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Gümüşhane'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gümüşhane'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Karamustafa köyü Manşa Boğazı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
Yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı ekiplerin olay yerinde nöbet tuttuğu öğrenildi.
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