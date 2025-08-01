Gümüşhane'de butik otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentin eski yerleşim yerlerinden Süleymaniye Mahallesindeki bir butik otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gümüşhane'de bir butik otelde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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