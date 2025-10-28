Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

        Giriş: 28.10.2025 - 10:49 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:49
        Gümüşhane'de, koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.

        Kırsal kesimde sarp kayalıklarda gezinen çengel boynuzlu dağ keçileri, dronla kaydedildi.

        Kayalık bölgede bir süre beslenen keçiler, daha sonra yüksek kesimlere doğru hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

