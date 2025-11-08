Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de "Şehitlere Vefa ve Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

        Gümüşhane'de, Harşit Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla "Şehitlere Vefa ve Zafer Yürüyüşü" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 18:22 Güncelleme: 08.11.2025 - 18:22
        Gümüşhane'de "Şehitlere Vefa ve Zafer Yürüyüşü" düzenlendi
        Gümüşhane'de, Harşit Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla "Şehitlere Vefa ve Zafer Yürüyüşü" yapıldı.

        Harşit Savunması Vakfınca Kürtün ilçesine bağlı Güvende Yaylası'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Aydın Baruş, Güvende Yaylası'nda bir vefa borcunu yerine getirmek için buluştuklarını söyledi.

        Vatanın kurtuluşu ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Baruş, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bizler, mukaddes bildiğimiz değerler uğruna, vatan uğruna, bağımsızlık uğruna, bayrak uğruna, ezan uğruna, namus uğruna canını seve seve verebilen bir milletin evlatlarıyız. Mukaddes bildiğimiz değerleri muhafaza etmemizin yegane şartı da hür ve bağımsız bir vatana sahip olmaktır. Vatan sadece sınırları belli alelade bir toprak parçası değildir. Vatan, atalarımızın kanlarıyla yoğrulmuş, şehitlerimizin ebedi istirahatgahı olan topraklar."

        3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, "Tarihimiz, bu coğrafya çok mücadeleleri gerektirmiş, askerimizle, emniyet birimlerimizle, milletimizle hep birlikte bu toprakları kimseye vermeyeceğimizi defalarca ispat etmişiz, göstermişiz. Buna hala da devam ediyoruz." dedi.

        Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya da Harşit'in, Türk milletinin kahramanlık destanlarından biri olduğunu ifade etti.

        Özkaya, 20 Temmuz 2024'te kurulan Vakfın, şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve Harşit Zaferi'ni ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

        Programda, Harşit savunmasının tarihi önemine dair düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

        Türk bayrakları taşıyan grup, Güvende Yaylası'ndan Kabaktepe Şehitliği'ne 7 kilometrelik yürüyüş yaptı.

        Etkinlik, şehitlikte Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasıyla sona erdi.

