        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de seyir halindeki kamyonet yandı

        Gümüşhane'de seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 19:30 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:35
        Gümüşhane'de seyir halindeki kamyonet yandı
        Gümüşhane'de seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Demirhan Y. yönetimindeki 24 BD 033 plakalı kamyonet, Gümüşhane-Kelkit kara yolu Pekün Dağı çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Kelkit Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

