        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane'de karlı arazide yiyecek arayan anne ayı ve yavrusu görüntülendi

        Gümüşhane'de anne ayı ve yavrusu karlı arazide yiyecek ararken kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 21:58 Güncelleme: 10.02.2026 - 21:58
        Gümüşhane'de karlı arazide yiyecek arayan anne ayı ve yavrusu görüntülendi
        Gümüşhane'de anne ayı ve yavrusu karlı arazide yiyecek ararken kayda alındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, dağlık alanda yiyecek arayan anne ayı ve yavrusunun Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerince çekilen görüntülerine yer verildi.

        Paylaşımda, "Günün sorusu yaban hayatından geliyor! Bu anne ve yavrusunun karlar üzerindeki bu huzurlu ama şaşırtıcı yürüyüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Mevsimleri şaşırdılar, erken uyandılar? Bu kışı hiç uyumadan geçirdiler? Sizce hangisi?" ifadeleri yer aldı.

        Görüntülerde, anne ayı ve yavrusunun karlı arazide yiyecek aradığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

