        Gümüşhane Üniversitesi'nde ilk ders Türk bayrağı temasıyla işlendi

        Gümüşhane Üniversitesi'nde ilk ders Türk bayrağı temasıyla işlendi

        Gümüşhane Üniversitesi'nde bahar yarıyılının ilk dersinde Türk bayrağı temasına yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 12:42 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:42
        Gümüşhane Üniversitesi'nde ilk ders Türk bayrağı temasıyla işlendi
        Gümüşhane Üniversitesi'nde bahar yarıyılının ilk dersinde Türk bayrağı temasına yer verildi.


        Üniversite Senatosunca alınan karar ile sınıflara Türk bayrağı asıldı, akademisyenler ilk derste Türk bayrağı konusunu işledi.


        Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, Mühendislik ve Doğa Bilim Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm dersine katılarak, öğrencilerle bir araya geldi.

        Türk bayrağının önemini belirten Prof. Dr. Yıldız, yaptığı açıklamada, üniversite senatosu olarak aldıkları karar doğrultusunda tüm bölümlerde derslerin bayrak temasıyla gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:


        "Gümüşhane Üniversitesi olarak Bahar yarıyılının ilk dersini üniversitemizde başlamış olduk. İlk derslerde bayrağa saygı temasıyla, bayrağın kutsallığı, bayrağa saygının önemi ve bayrak kanunona varıncaya kadar. Bayrağın bugüne kadar arkasında bulunan hem tarihi hem de edebi anlamda önemli noktlara temas edildi."

        Öğrencilerden Atakan Alkan ise Türk bayrağına olan saygı ve sevgilerinin Yıldız tarafından derste hatırlatıldığını ifade ederek, "Türk bayrağı hepimiz için çok kıymetli. Ne şartlar altında korunduğu hepimiz çok iyi biliyoruz. " dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

