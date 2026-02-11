Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Kadınlar ipe ceviz dizerek hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de zamanlarını değerlendiriyor

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'nin coğrafi işaretli köme üretiminde kullanılan cevizleri ipe dizen kadınlar, aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 11:59 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınlar ipe ceviz dizerek hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de zamanlarını değerlendiriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane’nin coğrafi işaretli köme üretiminde kullanılan cevizleri ipe dizen kadınlar, aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

        Kentteki pestil ve köme üreticilerinden koliler halinde ceviz temin eden kadınlar, cevizleri iğne ve ip yardımıyla tek tek dizerek hazırlıyor.

        Koli başına belli bir ücret alan kadınlar, hazırladıkları cevizleri belirli aralıklarla üreticilere teslim ediyor.

        İpe dizilerek hazırlanan cevizler, fabrikalarda dut meyvesinin su ve şekerle kaynatılmasıyla elde edilen herleye batırılarak kömeye dönüştürülüyor ve satışa hazır hale getiriliyor.

        Gülay Köprülü, AA muhabirine, ceviz dizme işine 20 yıl önce bir akrabasının tavsiyesiyle başladığını söyledi.

        Köprülü, ceviz dizerek eşine ve ev ekonomisine katkıda bulunduğunu aktararak, "Hem ceviz diziyorum hem de torunuma bakıyorum. Kendi harçlığımı çıkarıyorum. Torunlarımın ihtiyaçlarını karşılıyorum. Evde de boş durmamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dizdikleri cevizleri her hafta üreticilere teslim ettiklerini anlatan Köprülü, kolileri teslim ettiklerinde ücretlerini aldıklarını belirterek, mahallelerindeki birçok kadının da ceviz dizerek ev ekonomisine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

        Hatice Yıldırım ise gençlik çağlarında dut meyvesinden herle yapıp, pestil ve köme ürettiklerini aktardı.

        Cevizlerin herleye batırılarak köme olduğunu dile getiren Yıldırım, komşularının evlerinde ceviz dizdiklerini öğrenince, ceviz dizmeye başladığını anlattı.

        Yıldırım, "Harçlığım olsun diye dizmeye başladım. Kazandığım parayı evime harcıyorum. Kızlarımın çeyizlerini yaptım, düğünlerini gerçekleştirdim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı... Yanlışlıkla öldürülmüş!
        Evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı... Yanlışlıkla öldürülmüş!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aracın içinde hareketsiz yatıyordu... Otomobilde kanlı infaz!
        Aracın içinde hareketsiz yatıyordu... Otomobilde kanlı infaz!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Epstein dosyası: Trump'ın kritik telefon konuşması belgelerde
        Epstein dosyası: Trump'ın kritik telefon konuşması belgelerde
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!

        Benzer Haberler

        Sadak Baraj Gölü buz tuttu Göl yüzeyi ve çevresi kartpostallık görüntüler o...
        Sadak Baraj Gölü buz tuttu Göl yüzeyi ve çevresi kartpostallık görüntüler o...
        Gümüşhane'de karlı arazide yiyecek arayan anne ayı ve yavrusu görüntülendi
        Gümüşhane'de karlı arazide yiyecek arayan anne ayı ve yavrusu görüntülendi
        Gümüşhane Üniversitesi'nde ilk ders Türk Bayrağı'na ayrıldı
        Gümüşhane Üniversitesi'nde ilk ders Türk Bayrağı'na ayrıldı
        Gümüşhane Üniversitesi'nde ilk ders Türk bayrağı temasıyla işlendi
        Gümüşhane Üniversitesi'nde ilk ders Türk bayrağı temasıyla işlendi
        Bir günde dört mevsimi birden yaşadılar Gümüşhane'nin zirvelerinde tabloyu...
        Bir günde dört mevsimi birden yaşadılar Gümüşhane'nin zirvelerinde tabloyu...
        Okul Sporları Judo Yıldızlar Grup müsabakaları Gümüşhane'de başladı
        Okul Sporları Judo Yıldızlar Grup müsabakaları Gümüşhane'de başladı