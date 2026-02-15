Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

        Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Giriş: 15.02.2026 - 17:15 Güncelleme: 15.02.2026 - 17:15
        Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
        Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Trabzon Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

        Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, 15 Şubat'ın, Gümüşhane'de yaklaşık 1,5 yıl süren işgal, zulüm ve mağduriyet sürecinin sonlandığı tarih olduğunu söyledi.

        Baruş, günün önemine dikkati çekerek, "Bugün tüm Gümüşhanelilerin uzun bir mücadele sonucunda hürriyetine kavuştuğu bağımsızlık ve onur günüdür. Bugün bu toprakların düşmana geçilmez kılan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimizi minnetle yad etme günüdür." diye konuştu.

        AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse de kurtuluş gününün, istiklalden istikbale giden yol olduğunu ifade etti.

        Belediye Başkanı Vedat Soner Başer de Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluş yılını coşkuyla kutladıklarını aktardı.

        Tören, yarışmalarda derecelere giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Program kapsamında Gümüşhane Belediyesi ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Kent Ormanı'nda düzenlenen kar festivalinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kayak yapan vatandaşlar, canlı müzik eşliğinde horon oynadı.

        Kent Ormanı'ndaki programa katılan Hilal Nur Baş ise güzel zaman geçirdiklerini ifade etti.

        Sıla Özdemir de kar festivalinin eğlenceli geçtiğini söyledi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

