Yüzerek ameliyattan kurtuldular Gümüşhane’de skolyoz ve kifoz hastaları yüzme terapisiyle tedavi ediliyor Özel eğitimli antrenör eşliğinde 7 skolyoz ve kifoz hastası çocuk yüzerek tedavi görmeye devam ediyor

– Gümüşhane’de 2016 yılında hizmete açılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda küçük yaştaki çocukların omurga eğriliği (skolyoz) ve kamburluk (kifoz) sorunları yüzme sporu ile tedavi edilerek çocuklar ameliyat olmaktan kurtarılıyor.

Bölgede sayılı yüzme havuzlarında bulunan bedensel engelliler antrenörüyle Gümüşhane Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda omurga eğriliği ve kamburluk sorunu çeken çocuklar yüzme ile tedavi ediliyor. Yüzmeye başlayan çocukların tamamı ameliyat olmaktan kurtuldu. Bugüne kadar birçok proje yürütülen ve binlerce çocuğun yüzme öğretildiği yüzme havuzunda bedensel engelliler yüzme antrenörü Serkan Alp’in göreve başlamasının ardından bu kez doktor tavsiyesi üzerine skolyoz ve kifoz hastalığı olan çocuklar havuza gelmeye başladı. Bölgedeki illerin birçoğunda bulunmayan konusunda uzman antrenörle birlikte doktorların ameliyat öncesinde son çare olarak yüzme tavsiyesi üzerine havuza gelen çocukların tamamında omurga eğriliği ve kamburluk sorunları ciddi şekilde düzelirken, sırt kasları güçlenen çocukların hem boyları normal seviyeye geldi hem de ameliyat olmaktan kurtuldu.



“Böyle bir nimeti Gümüşhane’ye sundukları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz”

Kifoz hastalığı olan çocuğunu tam büyükşehirlere götürmek üzereyken Gümüşhane’de bu hizmetin verildiğini duyan Erol Ocaklı, “Benim çocuğum bu havuza geldiğinde yüzde 64’lük oranda kifoz hastalığı vardı. Şuan bir ayda yüzde 56’ya düşürdük. Ne mutlu bize ki Gümüşhanemizde böyle bir hizmet var. Bu işin eğitimini almış eğitmenlerimiz var, bize yardımcı oluyorlar. Bu civarda böyle bir eğitimi alacak olsak 5 bin liradan aşağıya kimse yaptıramaz. Ben bu konuyu çok araştırdım. Büyük şehirlere götürmek üzereyken burada olduğunu öğrendik. Çocuğumuzun şuan derecesi düşüyor. Ameliyattan kurtardık. Korse kullanıyor ama bundan da en kısa sürede kurtulacağız. Böyle bir nimeti Gümüşhane’ye sundukları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Çocuklardan Ahmet Muhlis Ocaklı yüzmeyi ve arkadaşlarını sevdiğini söylerken, Halit Eren Balki ise eğlenerek yüzdüklerini ve çok zevk aldıklarını belirterek, çok çalışıp hem iyi hem de şampiyon olmadı istediğini söyledi.

Metin Balki de yüzmeyi çok sevdiğini, doktor tavsiyesi üzerine yüzmeye başladığını ve yüzmeye başladıktan sonra çok rahatladığını söyledi.

Havuzda 1,5 yıldır tedavi gören ve ilk başladığında yüzde 80 omurga eğriliği olan 14 yaşındaki Muhammet Emin Bulut, rahatsızlığının oranının yüzde 30’lara düştüğünü belirterek, “Ben skolyoz hastasıyım. O yüzden doktor yüzmeye yönlendirdi. Yüzmeye başladıktan sonra hastalığım ciddi oranda düzeldi. Havuz benim bir parçam oldu. Öğretmen ve arkadaşlarımı çok seviyorum" dedi. Yüzmenin hem sağlığını düzelttiğini hem de özgüvenini kazandırdığını kaydeden Bulut, “Yüzmeyi hiç bilmiyordum yüzmeyi şimdi yarışmalara katılıyorum. Bizim gibi hastalığı olanlar mutlaka havuzlara gelsin, sağlığına kavuşsunlar” şeklinde konuştu.



“Ailelerin ve çocukların mutluluğunu görmek benim yaşadığım en güzel duygu”

Bedensel engelliler yüzme antrenörü Serkan Alp ise yaklaşık 2 yıldır skolyoz ve kifoz rahatsızlığı olan öğrencilerle çalıştığını, havuza ilk geldiklerinde çocukların yüzmeyi bile bilmediklerini belirterek, “İlk önce temel eğitim çalışmaları yapıyor, yüzmeyi öğretiyoruz. Ardından paletli çalışmalara geçiyoruz. Ameliyat öncesinde son çare olarak yüzmeye gönderilen çocuklarımızda büyük aşama kaydettik. Haftada 3 gün çalışmalarımız devam ediyor. Hem çocuklar hem de aileleri mutlu oluyor. Onların o mutluluğunu o an görmek benim yaşadığım en güzel duygulardan” şeklinde konuştu.

Bu işi ailelerden herhangi bir ücret talep etmeden yaptıklarını kaydeden Alp, “Biz burada devletin bize verdiği görevi ifa ediyoruz. Buradan Gençlik ve Spor Bakanlığına böyle bir tesisi Gümüşhane’ye kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Bu tesis olmasaydı çocuklar başka şehirlere gidecekti. Bedensel engelli 10 sporcum var. Mental geriliği olan 5 sporcum da var. Skolyoz ve kifoz rahatsızlığı olan öğrencilerimin sayısı da 7” ifadelerini kullandı.



“Yüzme sporuyla bu çocukların sırt kaslarını geliştiriyoruz”

Skolyoz ve kifoz hastalarını nasıl iyileştirdiklerini anlatan Alp, “Bu rahatsızlıklarda sırt kasları zayıf olduğu için omurgada sorun çıkıyor. Çocuğun sırada oturuşu, çok cep telefonuyla oynaması, okul çantalarının ağır olması gibi sebeplerden dolayı çocuklar bu rahatsızlığa yakalanabiliyorlar. Yüzme sporuyla bu çocukların sırt kaslarını geliştiriyoruz. Bunu yapınca da çocuk otomatikman düzleşiyor. Hemen hepsi korse kullanıyor. Ayda, 2 ayda bir bu çocuklar medikale gidip korselerini açtırıyorlar. Aileler gelip hocam çocuğumun boyu uzadı diyor. Aslında çocuk yamuk duruyordu, biz onun sırt kaslarını çalıştırınca dikleşiyor. Boyunun uzaması, korselerinin açılmasını iyiye yoruyoruz. Çünkü çocuk artık dikleşiyor” dedi.

Gümüşhane Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Havuz Tesis Amiri ve Yüzme İl Temsilcisi Necati Köksal da 1 Nisan 2016 tarihi itibariyle vatandaşların hizmetine açılan yüzme havuzunda bugüne kadar birçok proje yürüttüklerini, en değerli projelerinden ve önemsedikleri faaliyetlerimizden birisinin de özel bireylere yönelik çalışmaları olduğunu söyledi.



“Eğitim verdikten sonra hekimlerim ameliyat olacağını söylediği çocuklarımız ameliyattan kurtuldu”

Son zamanlarda hekimlerin de tavsiyesi üzerine skolyoz ve kifoz hastalıklarına maruz kalan çocukların havuza geldiğini kaydeden Köksal, “Bedensel engelliler yüzme eğitimi alan antrenörümüz Serkan Alp eşliğinde bu kardeşlerimize eğitim verdikten sonra hekimlerim ameliyat olacağını söylediği çocuklarımız ameliyattan kurtuldu. Biz bu durumdan çok mutlu olduk. Bu çocuklarımız ilk başlarda 2 iken şimdi 7’ye ulaştı. Bunlara eğitimlerimize devam ediyoruz. Yüzde 80 seviyesindeki rahatsızlık seviyeleri yüzme faaliyetlerinin ardından doktorlar tarafından yüzde 30’lara kadar indiğini öğrendik. Bu tür rahatsızlıkları olan arkadaşlarımız varsa havuzumuza gelip antrenörümüz eşliğinde terapilerle, eğitimlerle belirli seviyeye getirip ameliyat olmaktan kurtarmış olacağız” diye konuştu

GÜMÜŞHANE 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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