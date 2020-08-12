Gümüşhane’de bir mahalle daha karantina altına alındı

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Budak köyünde bir mahalle Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Torul ilçesine bağlı Budak köyü Dikmenler mahallesinde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince mahalle karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu köyde dün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimiz Torul İlçesi Budak Köyü Dikmeler Mahallesinde koronavirüs (covid 19) testi pozitif çıkan vatandaşlarımız tespit edilmiş olup, filyasyon çalışmaları neticesinde; kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde dün akşam saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanmaya başlamıştır” denildi.

Mahalle giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.

Gümüşhane’de merkez ilçeye bağlı Boğalı köyü, Şiran ilçesine bağlı Evren, Kelkit ilçesine bağlı Karaçayır Mahallesi, Kızılca köyü ve Torul ilçesine bağlı Budak köyü Dikmenler mahallesiyle birlikte karantina altına alınan yerleşim birimi 5 tane oldu.

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