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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küpesiz hayvan nakli yapan şahsa 20 bin lira ceza

İHA

Küpesiz hayvan nakli yapan şahsa 20 bin lira ceza

Gümüşhane’de uygulama noktasında küpesiz büyükbaş hayvan nakli yaparken yakalanan şahsa 20 bin 248 TL idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, S.Ş. yönetimindeki 55 JR 009 plakalı kamyonet İkisu uygulama noktasında güvenlik görevlilerince durdurularak arama yapıldı. Aramada kamyonette 2 adet küpeli, 17 adet küpesiz olmak üzere 19 süt buzağısı olduğu belirlenince sürücüden belgeleri istendi. Sürücü S.Ş., Bakanlıkça canlı hayvan sevklerinde bulundurulması gereken belgelerini ibraz edemeyince güvenlik güçleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlerine ulaştı. Yapılan incelemede hayvanların sahibi olduğunu beyan eden araç şoförüne 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 36. maddesinin birinci fıkrası (f) bendi gereğince hayvan başına 906 TL olmak üzere 19 büyükbaş hayvan için toplam 17 bin 214 TL, araç şoförü ve ruhsat sahibinin farklı şahıslar olduğunun tespit edilmesi üzerine de ilgili kanun hükmü gereğince 3 bin 34 TL olmak üzere toplam 20 bin 248 TL idari para cezası uygulandı.

Hayvan sahibine verilen idari para cezasının ardından 17 adet büyükbaş küpesiz hayvan kanunun “En yakın kesimhanede kestirilir ve hayvan sahibine teslim edilir” hükmü gereğince küpelenip kayıt altına alındıktan sonra Gümüşhane Belediye Mezbahası'nda kestirildi, hayvan sahibinin uygun araç bulmasının ardından kendisine teslim edildi.

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