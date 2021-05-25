Bitki tohumlarından hayvan figürleri yapıyor Gümüşhaneli emekli öğretmen Mehmet Hamdi Olgun bitkilerin tohumlarını çeşitli hayvan figürlerine benzetip rengarenk boyuyor

Gümüşhaneli emekli öğretmen Mehmet Hamdi Olgun, boş zamanlarını değerlendirmek için uzun uğraşlar sonucunda öğrendiği sanatıyla bitkilerin tohumlarını çeşitli hayvan figürlerine benzetip rengarenk boyuyor.

Torul ilçesine bağlı Büyükçit köyünde atalarından kalan tarihi evlerinde yaz tatilini geçiren Olgun, beraberinde getirdiği 250 civarındaki oyuncak kuşları köyün çocuklarına dağıttı. Çocukların hayal güçlerinin gelişmesi için bazılarını boyamadan onlara veren Olgun’un gelişini köyün çocukları dört gözle bekliyor.

Okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yaptıktan sonra 15 yıl önce emekli olan Olgun, resim sanatına ilgisi olmamasına rağmen 2 yılda tam anlamıyla öğrenip geliştirdiği sanatıyla bitki tohumlarını çıkardığı kabuğun baş, gövde ve kuyruk dengesi için kuyruk kısmına beton çivisi koyarak ağırlık merkezini sağladıktan sonra ayak kısmını monte edip boyaması yaklaşık 1 saat sürüyor.



“Onların yüzünde küçükte olsa bir tebessüm görsem yetiyor”

Yolda gördüğü ve kuşa benzeyen bitki tohumlarını birleştirip boyayarak başladığı sanatında ilk zamanlarda çok uğraştığını, tohumların kırıldığını, şeklini uyduramadığını anlatan Olgun, “Emekli olunca bunu oyalanmak için yapmaya başladım. Daha sonra talep gelmeye başlayınca bunları yapıp insanlara vermeye başladım. Bazen sıkılsam, yorulsam bile yapmak zorunda kalıyorum. Kesinlikle ticari amaçlı değil. Birine hediye etmek için, öğrencilere, öğretmenlere dağıtıyorum. Köye gelince çocuklara dağıtıyorum. Onların yüzünde küçükte olsa bir tebessüm görsem yetiyor” diye konuştu.



“510 dakikada boyanacak bir şey değil”

Mersin’de yaşadığını ve yaz aylarında köyüne geldiğini kaydeden Olgun, “Bu bitki kamu binalarının duvarlarında süs ve sarmaşık gibi saran sarı çiçekli bir bitki. Mersin’de bu bitkinin tohumları her yıl çok fazla veriyor. Onları topluyorum. Önce bıçakla şekillendirip yapıştırıyorum. Önce beyaza boyuyorum ki diğer renklerin netliği ortaya çıksın. Ondan sonra boyuyorum. 510 dakikada boyanacak birşey değil. Mümkün olduğunca değişik renkler kullanmaya çalışıyorum. Bir tanesini yapmak 1 saatini alıyor insanın. Boyadıktan sonra kurumasını beklemek gerekiyor. O yüzden süre uzun” dedi.



“Bazı çocuklar artık oyuncağa doydu, büyüklere daha ilginç geliyor”

Bazı çocukların artık oyuncağa doyduğuna değinen Olgun, “O kadar zengin evlerde oyuncak türü var ki bazı çocuklara bu yaptıklarımız ilginç gelmiyor. Büyüklere daha çok ilginç geliyor. Pandemi sürecinde gittiğim sağlık merkezindeki doktoruma ve sağlık çalışanlarına da hediye ettim. Onlar da bende çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Büyükçit köyünde yaşayan çocuklar da getirdikleri hediyeler için Mehmet amcalarına teşekkür etti.

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