TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 2 - Modafen: 0

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TFF 3. Lig 3. Grup'un 5. haftasında Gümüşhanespor sahasında Modafen’i 20 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Erdal Yılmaz xx, Mehmet Şenkaya xx, Aykut Yılmaz xx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Burak Koyuncu xx, Sertan İrkilmez xx (Halil İbrahim Boşnak dk. 88 ?), Rıdvan Okuş xx, Umut Arslan xx, Yusuf Yağmur xx (Mehmet Ali Can dk. 65 xx), Abdurrahman İlkyaz xx (Nasrullah Dedemen dk. 89 ?), Abdullah Kasap xx, Oktay Pop xx (Mustafa Aydoğan Aydoğdu dk. 88 ?), Sancar Yıldırım xx, Raif Gündoğdu xx

Modafen: Rasim Mutlu xx, Hasan Ozan Girgin xx, Umut Uysal xx, Efe Niyazi Kurtulmuş xx (Emre Can Yıldızhan dk. 46 xx), Emirhan Atilla xx, Haktan Orak xx (Muhammed Şura Çetin dk. 46 xx) Yunus Emre Kefeli xx (İsmail Cem Bako dk. 81 ?), Barın Aydoğdu xx (Emin Kaan Arslan dk.76 xx), Hüseyin Cankut Atasoy xx, Tolgahan Mulla Çiçek xx (Evren Evin dk. 46 xx), Emirhan Adak xx



Goller: Sertan İrtelmez (dk. 30) (Gümüşhanespor), Emin Kaan Arslan (dk. 79 k.k.) (Modafen)

Sarı Kartlar: Rıdvan Okuş, Umut Aslan (Gümüşhanespor), Yunus Emre Kefeli, Rasim Mutlu, Evren Evin (Modafen)

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