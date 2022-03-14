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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane'nin kapalı köy yollarında hummalı çalışma

İHA

Gümüşhane'nin kapalı köy yollarında hummalı çalışma

Gümüşhane’de İl Özel İdaresi ekipleri geçtiğimiz Cuma günü kar yağışı nedeniyle kapanan 129 köy yolunda yaptıkları karla mücadele çalışmasıyla 115 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.
Mart ayının ortalarında son yılların en yoğun kar yağışını alan ve yüksek kesimlerde yer yer bir metreyi aşan kar kalınlığının olduğu Gümüşhane’de kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Hafta sonu gerçekleştirilen çalışmada okulların başlayacak olması nedeniyle önceliği taşımalı eğitim yapılan köylere veren ekipler iki günlük çalışma sonucunda yolların neredeyse tamamını ulaşıma açtı.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra köy yollarında genişletme ve köy içlerindeki çalışmalarına ağırlık veren ekipler 20 araç ve 41 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
Kurumdan yapılan duyuruda taşımalı eğitimin yapıldığı köyler, diyaliz hastaları, cenaze olan köyler ve acil durum olan köylere öncelik verilerek yapılan karla mücadele çalışmasının ardından merkez ilçede 3, Kürtün ilçesinde 8 ve Torul ilçesinde 3 olmak üzere toplam 14 köy yolu kaldığı bildirildi.
Kar yağışının ardından Mart ayında hava sıcaklıklarının Ocak ayı varsayılanlarına döndüğü Gümüşhane kent merkezinde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,1 derece olarak ölçüldü. Şiran ilçesinde eksi 11,3, Köse ilçesinde eksi 9,9, Kelkit ilçesinde eksi 9,7, Torul ilçesinde eksi 5,6 ve Kürtün ilçesinde eksi 5,1 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının yüksek kesimlerdeki kalın kar örtüsü nedeniyle bir süre daha bu şekilde olacağı tahmin ediliyor.

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