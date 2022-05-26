Gümüşhane’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler Türk yemeklerini çok sevdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler Türk yemeklerini çok sevdi

İHA

Gümüşhane'de "Türk Mutfağı Haftası" kutlamaları çerçevesinde Atatürk Parkı'nda kurulan stantlarda Türk mutfağına özgü yemekler tanıtıldı. Türk mutfağının lezzetli yemeklerinden tadan yabancı uyruklu öğrenciler de etkinlikten memnun kaldı.

Gümüşhane’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler Türk yemeklerini çok sevdi

Gümüşhane'de "Türk Mutfağı Haftası" kutlamaları çerçevesinde Atatürk Parkı’nda kurulan stantlarda Türk mutfağına özgü yemekler tanıtıldı. Türk mutfağının lezzetli yemeklerinden tadan yabancı uyruklu öğrenciler de etkinlikten memnun kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesi ile 2127 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı’nda etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinlikte gastronomi alanında uzman akademisyenlerin danışmanlığında ve ünlü şeflerin katkılarıyla hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı esas alınarak hazırlanan Türk mutfağının lezzetli örneklerinden yemekler tanıtılarak vatandaşların beğenisine sunuldu.
Atatürk Parkı’nda açılan stantlarda Gümüşhane Belediyesi tarafından Tekke Pilavı ve erişteli yeşil mercimek çorbası, Kelkit Belediyesi tarafından etli kuru fasulye, Şiran Belediyesi tarafından Keşkek yemeği, Torul Belediyesi tarafından patlıcan, soğan ve kabak dolması, Kürtün Belediyesi tarafından vişneli üzüm yaprağı, beyaz lahana ve kara lahana sarması, Köse Belediyesi tarafından mücver ve humus yemeği, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası tarafından siron, Gümüşeller Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan Türk mutfağı yemekleri, protokolden, vatandaşlardan ve yabancı uyruklu öğrencilerden tam not aldı.
Etkinliğin ardından Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek tarafından katılımcılara plaket takdim edildi.
Yemekleri çok beğendiğini ve Türk yemeklerinin Bangladeş yemeklerinden daha güzel olduğunu söyleyen Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Bangladeşli Al Niran ise “Türk Mutfağı Haftası festivaline geldim, yemekler çok güzel. Bizim okuldan bir yemek yapmışlar, Kelkit’ten kuru fasulye gelmiş, ızgara yedim. Bizim oraların yemeklerinden biraz farklı sizin yemekleriniz ama sizinkiler daha güzel” diye konuştu.
Kooperatif olarak açtıkları stantta ürünlerini sergilediklerini dile getiren Gümüşeller Kadın Kooperatifi üyesi Sibel Kandaz Olgun, “Bugün burada içli köfte yaptık. Diğer stantları da gezdik, üzüm sarmasından tattık onu çok beğendim. Farklı bir lezzetti. Keşkek tattım. Çok güzeldi herkesin emeğine sağlık her şey lezzetli ve güzeldi. Umarım bugünlerin devamı gelir daha da geliştirilmiş bir şekilde” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de özel öğrencilere özel spor malzemeleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de özel öğrencilere özel spor malzemeleri ...
Köy evinde çıkan yangında piknik tüpü patladı, ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Köy evinde çıkan yangında piknik tüpü patladı, ev ...
Gümüşhane’de Etik Günü kutlandı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de Etik Günü kutlandı
Torul Baraj Gölünde alg patlaması suyun rengini değiştirdi
YEREL HABERLER Torul Baraj Gölünde alg patlaması suyun rengini ...
Gümüşhane’de köye inen ve birbiriyle oynayan yavru ayılar kameralarda
YEREL HABERLER Gümüşhane’de köye inen ve birbiriyle oynayan yavru ...
Vali Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi, Hünkar Beğendi yaptı
YEREL HABERLER Vali Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi, Hünkar ...
Kalp krizi sonucu vefat eden Memur-Sen İl Temsilcisi Harun Şeker son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kalp krizi sonucu vefat eden Memur-Sen İl Temsilcisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.