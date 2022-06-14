Şiran’da “Çevre Müfettişleri” hareketi başlatıldı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı işbirliğinde Çevre Müfettişleri Hareketi projesi hayata geçirildi.

“Sürdürülebilir yaşam” felsefesiyle hayata geçirilen, öğretmen ve öğrencilerin önderliğinde tüm Şiran halkının benimsediği çevreci bir girişim olan proje ile gönüllü öğrenciler ve aile bireyleri çöp ve atıkları ayrıştırırken evlerinde “Geri Dönüşüm Birimleri” oluşturdu.

Teslim ettikleri atık nispetince ödül alan öğrenciler, okulları aracılığıyla topladıkları atıkları geri dönüşüm merkezlerine ulaştırırken projeyle ilgili Şiran Spor Salonunda tanıtımı ve açılış etkinliği yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan ve minik çevre müfettişlerinin dans gösterisiyle devam eden programda projede dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Projeye yönelik eserlerin sunumunun ardından temsili atıklar İl Özel İdaresine ait araçlarla yüklenerek gönderildi.

İlçedeki ilk ve ortaokul öğrenci ve velilerden oluşan yaklaşık 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan Şiran Kaymakamı Zahid Bahadır Semiz, bu önemli etkinliğin kendilerinden sonraki dönemlerde de devam etmesi gerektiğini vurgulardı.



“Doğa belirli bir tebaanın değil, tüm insanlığındır”

Modern hayatın insanoğluna dayattığı ve yaşam tarzına dönüştürdüğü birtakım alışkanlıkların doğal olanın hızla bozulmasına neden olduğunu kaydeden Semiz, “Bu durum çağımızın en temel sorunlarının başında gelen doğal çevrenin bozulması ve buna bağlı olarak gelişen tali sorun alanlarını doğurmuştur. Tüm medeniyetleri ilgilendiren bu gerçeği yadsıyan ve bundan şikayetçi olmayan hiçbir kurum, kuruluş ve çevre yoktur. “Mevsimler yer değiştirdi”, “Su kaynaklarımız tükendi”, “Havada oksijen kalmadı”, “Dünya üzerinde 7. kıta niçin oluştu?”, “Boğuluyoruz!” serzenişleri toplumun her kesiminden insanın haklı yakarışı haline gelmiştir. Çevre sorunları ve buna yönelik kalıcı çözümler, ne yazık ki çok uzun yıllar sadece entelektüel bir zümrenin ya da kuruluşun sorumluluğu olarak algılanmıştır. Sürece yaklaşım da çoğu kez maalesef uygulanabilirlikten uzak kalmış, tribüne yönelik olup salon toplantılarının ötesine geçememiştir. Halbuki doğa belirli bir tebaanın değil, tüm insanlığındır. Hal böyle olunca herkesin yani bütün toplumun taşın altına elini koyma zamanı geldi de geçiyor bile” dedi.

Şiran Kaymakamlığı ve Şiran Belediye Başkanlığı olarak zaruri olmakla birlikte geç kalınmış birtakım uygulamaları başlattıklarını dile getiren Kaymakam Semiz,

“İlk adımımız olan Çevre Müfettişleri Hareketi “Sürdürülebilir yaşam” felsefesiyle hayata geçirilen, öğretmen ve öğrencilerimizin önderliğinde, tüm Şiran halkının benimsediği çevreci bir girişimdir. Proje çerçevesinde gönüllü öğrencilerimiz ve aile bireyleri çöp ve atıkları ayrıştırmış hatta evlerinde “Geri Dönüşüm Birimleri” oluşturmuştur. Teslim ettikleri atık nispetince ödül alan öğrenciler, okulları aracılığıyla topladıkları atıkları geri dönüşüm merkezlerine ulaştırmıştır. Hanelerden sokaklara yaydığımız bu bilinç, “yarınlara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı” hedeflemektedir. İşte tam da bu anlamıyla Çevre Müfettişleri Hareketi “bir ülkü, kültür ve yaşam şekli” olmanın öncüsüdür” ifadelerini kullandı.

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