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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk başörtülü İl Cumhuriyet Başsavcısı Gümüşhane’ye atandı

İHA

Türkiye’nin ilk başörtülü İl Cumhuriyet Başsavcısı Gümüşhane’ye atandı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmaları tamamladı. Kararname ile 33 ilin başsavcısı değiştirilirken Türkiye’de ilk kez başörtülü İl Cumhuriyet Başsavcısı Gümüşhane’ye atandı.
Kararnameyle Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı olurken, Kayseri Hakimi Garip Aykanat da Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı oldu. Gümüşhane’nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver hem Türkiye’nin hem Gümüşhane’nin ilk başörtülü kadın İl Cumhuriyet Başsavcısı olurken aynı zamanda Gümüşhane’nin de ilk kadın Başsavcısı olma unvanını aldı. Gümüşhane’de Merkez, Kelkit, Torul ve Şiran ilçelerinde bulunan toplam 4 Adliye’deki 17 hakim ve savcı başka şehirlere giderken, 14 hakim ve savcı da Gümüşhane’ye atandı. Kararname ile Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı olurken Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü de Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atandı.
Ankara Hakimi Naim Akdeniz, Bursa Hakimi Erhan Şimşat, Mut Hakimi Sümeyye Seyyar, Beyşehir Hakimi Etga Ünver, Ankara Hakimi Naim Akdeniz, Gümüşhane hakimliklerine atanırken Gümüşhane hakimleri Cemile Özer Bilgin Trabzon Hakimliğine, Berna Şahin Alpboğa Gerede Hakimliğine, Buse Kevser İncaman Osmaniye Hakimliğine, Muhammet Cihad Tunç Batman Hakimliğine atandı.
Gümüşhane Cumhuriyet Savcıları Hayrullah Biçer Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Lütfullah Atilla Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Yunus Emre Tabara Akşehir Cumhuriyet Savcılığına, Ahmet Tozluyurt Mucur Cumhuriyet Savcılığına atanırken, Acıpayam Cumhuriyet Savcısı Mustafa Aykut, Çekerek Cumhuriyet Savcısı Bedirhan Portak Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Kelkit Cumhuriyet Savcısı Mahmut Özdemir Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Kelkit Hâkimi Alperen Koçak Bitlis Hakimliğine atanırken Edirne Hakimi Merve Süyünbike Atnur Kelkit Hakimliğine atandı.
Şiran Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Taşar Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Şiran Hâkimi Burcu Kepez Fethiye Hakimliğine atanırken Sakarya Hâkimi Hilmi Soylu Şiran Hakimliğine, Edirne Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Tüfekcioğlu Şiran Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Torul Hâkimi Mustafa Oğuzhan Açıkkol Menemen Hakimliğine, Torul Cumhuriyet Savcısı Mustafa Recep Devecioğlu Akçadağ Cumhuriyet Savcılığına, Torul Cumhuriyet Savcısı Ahmet Oğuzhan Tekoğul Şarköy Cumhuriyet Savcılığına atandı. Kayseri Cumhuriyet Savcısı Muhammet Recai Fırat ise Torul Cumhuriyet Savcılığına, Kocaeli Hâkimi Fatma Püne Yolcu Torul Hakimliğine, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Yolcu Torul Cumhuriyet Savcılığına atandı.

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