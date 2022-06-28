Dev mantar görenleri şaşırtıyor Gümüşhane'de 52 santimetre genişliğinde, 2 kilogram ağırlığında kızıl mantar bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dev mantar görenleri şaşırtıyor Gümüşhane'de 52 santimetre genişliğinde, 2 kilogram ağırlığında kızıl mantar bulundu

İHA

Gümüşhane'de bir vatandaş 52 santimetre genişliğinde, 2 kilogram ağırlığındaki kızıl mantar buldu.

Dev mantar görenleri şaşırtıyor Gümüşhane'de 52 santimetre genişliğinde, 2 kilogram ağırlığında kızıl mantar bulundu

Gümüşhane’de bir vatandaş 52 santimetre genişliğinde, 2 kilogram ağırlığındaki kızıl mantar buldu.
Yaz aylarıyla birlikte Gümüşhane coğrafyasının neredeyse tamamında vatandaşların adeta toplamak için sıraya girdiği kızıl mantarda son yılların en büyük ve ağır mantarını esnaflık yapan Ernail Çiçek buldu.
Torul ilçesine bağlı Bahçelik Köyü Kazımınkelifleri Mevkiinde bulduğu mantarı ilk gördüğünde şok olduğunu kaydeden Ernail Çiçek (52), “Daha önce de böyle büyük mantarlar bulmuştum ama bugüne kadar bulduklarım içerisinde en büyüğü bu oldu. Çapı tam 52 santimetre ve 2 kilo 15 gram da ağırlığı var” dedi.
Mantarı İkisuŞiran karayolu kenarındaki dinlenme tesisinde vitrinde sergilediğini ifade eden Çiçek, “Mantarı gören herkes çok şaşırıyor. Bölgede çok mantar buldum ama bu büyüğü tek başınaydı. Sosyal medyaya da atınca çok isteyen oldu. Satmayı düşünmüyorum. Vitrinde sergilemeye devam edeceğim” diye konuştu.
Haziran ayı boyunca etkili olan gök gürültülü ve yağışlı havayla birlikte yüksek nem oranı nedeniyle mantar veriminin en üst seviyede olduğunu belirten Çiçek, “Bu yıl mantar yılı oldu. Yağış çok, nem yüksek. Bu mantarlar kızıl mantar dediğimiz mantar türü. İçi kahverengi ve çok lezzetli tadı vardır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artabel Göllerinde büyüleyici güzellikler 81 sporcu yağmur ve dolu yağışına aldırmadan Artabel’de doğa yürüyüşü gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Artabel Göllerinde büyüleyici güzellikler 81 sporcu ...
Asırlardır kayalar üzerinde bal üretiyorlar Kayalar üzerine zor şartlarda ulaşarak yerleştirilen kovanlarda arıların ürettiği nadide ballar ilaç niyetine kullanılıyor
YEREL HABERLER Asırlardır kayalar üzerinde bal üretiyorlar Kayalar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.