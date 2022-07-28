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Asya’mın Hobi Evi’nde kadınlar hem el emeklerini sergileyecek hem de kurs alacak

İHA

Asya’mın Hobi Evi’nde kadınlar hem el emeklerini sergileyecek hem de kurs alacak

Gümüşhane’de yaşayan 43 yaşındaki Nuriye Çetin, Asya’mın Hobi Evi ismiyle açtığı iş yerinde el emeği ürünlerini satarken, örgü öğrenmek isteyen kadınlara da kurs verecek.
Hasanbey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde Asya’mın Hobi Evi ismiyle açılan ve kadınların el emeklerini sergileyip, satabileceği iş yeri hizmete açıldı. Açılışa Gümüşhane Vali Yardımcısı Mustafa Pala, AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Gümüşhane Vali Yardımcısı Mustafa Pala, kadınların çalışkanlıklarını göstereceklerini ve aile bütçelerine katkı sağlayacaklarını söyledi.
Kadınların el işi ürünlerini satabilecekleri yer temini noktasında toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Vali Yardımcısı Mustafa Pala, “Kadınlarımızın el emeklerini burada sergileyip satılabileceği ve aile bütçelerine katkı sağlayabilecekleri bir iş yerinin açılışına katıldık. Dünde biz kadın kooperatiflerinin desteklenmesi amacıyla bir toplantı yapmıştık. Orada da konuştuk kadınlarımıza elişi ürünlerini satışını yapabilecekleri yer temini konusunda. Bugün tam denk geldi çok güzel bir fırsat. İnşallah kadınlarımız çalışkanlıklarını göstererek güzel el işlerini burada vatandaşımıza sunacak ve aile bütçelerine katkı sağlamış olacaklar. Tekrar ilimize vatanımıza milletimize tüm kadınlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
25 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Nuriye Çetin, “12 yıldan beri el emeği göz nuru lif örüyorum. 25 yıllık bir hayalim vardı benim gibi el emeği ürünlerini satamayanlara destek verebilmek için dedim ben böyle bir yer açacağım. 25 yıllık bir hayalimdi bunu da başardım. Bir kadının başaramayacağı hiçbir şey yok yeter ki istesin. Dükkanımızı açtık daha çok hayalim var hepsini gerçekleştirmek istiyorum. Herkese destek olmak istiyorum. Çoğu insan lif yapmayı bilmiyor. 6 arkadaşız burada akşamları hem çayımızı içip hem de bize katılan arkadaşlarımıza örgü öğreteceğiz. Herkes çoluğunu çocuğunu uyuttuktan sonra kocalarının yemeğini verip akşamdan kocaları kahveye kendileri buraya gelecek. Ben 11’e kadar buradayım akşam 11’e kadar kurs vereceğim, ücretsiz” diye konuştu.

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