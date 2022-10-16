Gümüşhane'de yurtta kalan 40 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

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Sinan UÇAR/ TORUL (Gümüşhane), (DHA)GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde yatılı yurtta kalan 40 üniversite öğrencisi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İlçedeki Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören öğrenciler, yatılı kaldıkları Hacı Şaban Cengiz KYK Erkek Öğrenci Yurdu´nda önceki akşam yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle 40 öğrenci, ilçedeki hastaneye başvurdu. Müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yurtta inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Gümüşhane / Torul Sinan UÇAR

2022-10-16 22:43:52



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