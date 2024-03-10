Gümüşhane Ramazan İmsakiyesi 2024: Diyanet Gümüşhane imsak (sahur) vakti ve iftar saati
Gümüşhane İmsakiyesi Diyanet tarafından yayımlandı. İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Bu kutsal ayda tutulan oruçlarla birlikte, nefisler terbiye edilir, sabır ve dayanıklılık kazanılır. İşte, Diyanet 2024 Gümüşhane Ramazan İmsakiyesi ile "İmsak (sahur) vakti ne zaman ve iftar saati kaçta?" sorularının yanıtları...
Ramazan, müslümanlar için bir rahmet, bereket ve paylaşım ayıdır. Bu mübarek ayda aynı zamanda cömertliğin ve yardımlaşmanın önemi bir kez daha belli oluyor. İslamın beş şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar için Gümüşhane imsak (sahur) vakti ve iftar saatini haberimizde derledik. İşte, Diyanet ile 2024 Gümüşhane Ramazan İmsakiyesi...
GÜMÜŞHANE İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI
İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).
2024 DİNİ GÜNLER TARİHLERİ
Ramazan ayını 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi; bu sene 5 Nisan Cuma günü eda edilecek.
11 Şubat'ta başlayan Ramazan ayı 9 Nisan Salı arefe gününde sona erecek. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.
Ramazan ayının geride kalmasının ardından sıra Kurban Bayramı'na gelecek. Dört gün sürecek Kurban Bayramı, 2024 yılında 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.