Oltanbey Mahallesinde bulunan Müze Evleri'nin arka cephesinde bulunan dağdan kopan dev kayalar büyük bir gürültüyle 10 katlı E Blok'un üzerine düşmüş, olayda yangın merdiveni boşluğu yıkılmıştı.

Uzmanlar tarafından ‘Gümüşhane’nin yeni afet alanı’ olarak tabir edilen Oltanbey Mahallesinde akşam saatlerinde gerçekleşen olay yürekleri ağza getirdi. Mahallelinin en büyük tesellisi herhangi bir can kaybının yaşanmaması oldu.



Dev kayalar, binanın birinci katından 4. katına kadar çeşitli ebatlarda hasara yol açtı. Olayın ardından bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, kayanın yaklaşık 50 metre mesafeden koparak düştüğü anlaşıldı.

TEHLİKE SÜRÜYOR

Binaların arka yamacındaki dağda soğuk günlerde kayaların arasındaki çatlaklara giren suyun donmasıyla beraber hacim artışı oluştuğu bununla birlikte hava sıcaklığının artmasıyla da açılan kısmının koptuğu ifade edildi.

Binaya çarpan kaya kütlelerinin yanı sıra bölgede çok sayıda irili ufaklı kaya kütlesi görüldü.

Bir parçası ayrılan ana kayada da dev çatlakların oluştuğu ve onlarında kopma tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.



Diğer yandan İnşaat Mühendisleri Odası Gümüşhane İl Temsilcisi Onur Doruk ise yaptığı yazılı açıklamada Gümüşhane il merkezinde kentsel dönüşüm alanlarının dönüştürme maskesi altında afet alanına dönüştürülmesine artık "dur" denilmesi gerektiğini söyledi.





“BU OLAY NE İLK NE DE SON OLACAK"

Dün akşam meydana gelen kaya düşmesi olayının Gümüşhane’nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında ne ilk ne de son olacağını vurgulayan Doruk, “Unutulmamalıdır her şev kazısı (tıraşlama) doğaya bir girişimdir. Bu girişimin başarılı olabilmesi yada şevin kazıdan sonra da duraylı kalabilmesi için ya doğanın izin vereceği boyutlarda sınırlı kalınmalı ya da dengesi bozulan yamaç ek önlemler ile sağlamlaştırılmalıdır. Bundan sonrası için acil bir şekilde bölge riskli alan ilan edilmeli ve zemin veya kaya tabakalarının özellikleri, yer altı suyunun durumu gibi tespitler ivedi olarak tespit edilerek, çözüm üretilmelidir. Üretilecek çözümler iyi bir mühendislik hesabı ile oluşan yamaç ve şevlerin stabilizesi ve dayanma yapıları yeniden boyutlandırılmalı. Gerekli istinat duvarları yeniden yapılmalı, şev stabilizesinde ankraj teknikleri de dahil olmak üzere çözümler acil olarak uygulanmalıdır. Yüzeysel sular ve yer altı suları yapılan proje de kontrol altına alınarak şevleri ve dayanma yapılarına ek yük getirmesi muhakkak önlenmelidir” dedi.

“YENİ FELAKETLERE İNSAN ELİYLE DAVETİYE ÇIKARILMAMALIDIR"

Bundan sonra Gümüşhane’de insan eliyle bir afet bölgesi daha oluşturmamak için yeni yerleşim yerlerini planlarken mühendislik aklının öne alınması gerektiğini vurgulayan Doruk, “Sadece kibrit kutusu gibi yapıları üst üste koyarak değil de çevre yapılarını, otoparkını, yeşil alanını alt yapısını da düşünerek o bölgelerde imar değişikliği yapmalıyız. Unutulmamalıdır ki sadece temel, kolon kiriş bir mühendislik hesabı gerektirmez. Çevre duvarları da zemin kazısı da bir mühendislik hesabına bağlı olarak yapılmalıdır. Gümüşhane Yeni Devlet Hastanesinin yapıldığı alandaki sorunlar ortada iken Oltanbey Mahallesi ve Mordut Heyelanı ortada iken yeni felaketlere insan eliyle davetiye çıkarılmamalıdır” diye konuştu.

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