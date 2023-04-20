Gümüşhane'nin en önemli turizm değerlerinden birisi olan Karaca Mağarası'ndaki çalışmanın çok titiz ve detaylı bir şekilde gerçekleştiğini ve mağaranın sürdürülebilir bir şekilde turizme hizmet etmesi için planlamaların ona göre yapıldığını kaydeden Vali Kamuran Taşbilek, “Karaca Mağarası ilimizdeki çok sayıdaki damlataşı mağaralardan birisi. Geçmişten gelen mirasımız olan Karaca Mağarası'nın gelecek nesillerimize ulaşabilmesi için gerekli tüm tedbirleri alarak çalışmalarımızı tamamladık.