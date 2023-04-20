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Gümüşhane’nin yer altı sarayı!

Gümüşhane’nin yer altı sarayı olarak bilinen 150 milyon yıllık Karaca Mağarası yeni salonunu ilk kez ziyaretçilerine açarak turizm sezonuna Ramazan Bayramı'yla başlayacak

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İHA
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!

    Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde yer alan, sarkıt, dikit ve damlataşı şekillerinin en yoğun, en güzel, en görkemli örneklerine sahip olan Karaca Mağarası Türkiye'nin en özel mağaralarından birisi olarak kabul ediliyor.
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!

    Gümüşhane'nin yer altındaki gizemli mekanlarından birisi olan Karaca Mağarası'nda 2,5 aydır sürdürülen çalışmayla ahşap yürüyüş platformu Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in talimatıyla sökülerek yerine İl Özel İdaresi tarafından paslanmaz çelikten yürüyüş platformu yapıldı.
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!

    2.5 aylık imalat çalışmasının ardından aydınlatma ve elektrik altyapısı yenilenen mağarada ayrıca bugüne kadar hiç açılmayan yeni bir salon da açıldı.
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!

    İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanan çalışmaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü de maddi destek sağlarken çalışmanın proje ve kontrollük hizmetleri yine İl Özel İdaresi teknik personeli tarafından sağlandı.
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!

    Gümüşhane'nin en önemli turizm değerlerinden birisi olan Karaca Mağarası'ndaki çalışmanın çok titiz ve detaylı bir şekilde gerçekleştiğini ve mağaranın sürdürülebilir bir şekilde turizme hizmet etmesi için planlamaların ona göre yapıldığını kaydeden Vali Kamuran Taşbilek, “Karaca Mağarası ilimizdeki çok sayıdaki damlataşı mağaralardan birisi. Geçmişten gelen mirasımız olan Karaca Mağarası'nın gelecek nesillerimize ulaşabilmesi için gerekli tüm tedbirleri alarak çalışmalarımızı tamamladık. 
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!

    Yürüyüş platformunu yenilemenin yanında alandaki ışıklandırmayı da kısarak oluşumların zarar görmesini minimize ettik. Mağara içerisinde daha önce varlığı bilinen fakat ziyarete açılmayan alanı da hassas bir çalışmayla ziyarete açacağız. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bu eşsiz güzelliği vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız” dedi.
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!

    SICAKLIĞI DEĞİŞMİYOR

    Karaca Mağarası'nın içindeki sıcaklığın hem yaz hem de kış mevsiminde 15 derece sıcaklığa sahip olduğunu kaydeden Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, "Yazın insanlar sıcaktan, güneşten bunaldıkları zaman burada güzel ferah bir serinletici ortamda çok güzel yürüyüşünü yapabiliyorlar, ziyaretini gerçekleştirebiliyorlar. 
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!

    Ben Türkiye'nin birçok yerinde bu tür oluşumlara sahip mağaralara girdim ama burası çok ayrı bir güzelliğe sahip. 18 metre yüksekliğiyle dünyanın birinci sıradaki sütununa sahip. O yüzden mutlaka görülmesi gereken bir yer. Muazzam bir göz alıcı keyif veriyor. Haliyle bütün ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

     
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!

    Cebeli köyünün aynı isimli mahallesinin sınırlarında yer alan ve 'Yer altındaki gizemli dünya' olarak da nitelendirilen Karaca Mağarası Gümüşhane-Trabzon karayoluna 4 kilometre mesafede bulunuyor. 

     
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!

    Mağaraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tavandan aşağıya doğru ve tem tersi istikametteki devasa sütunlar ve diğer oluşumları hayranlık ve şaşkınlıkla karşılıyor.

     

     
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!

    Bugüne kadar yaklaşık 1.5 milyon kişinin ziyaret ettiği mağaranın içerisinde sarkıt, dikit, sütun, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damlataşları, mağara çiçekleri, mağara incileri, fil kulakları, traverten havuzları, traverten basamakları ve mağara gülleri yer alıyor.
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!
  • Gümüşhane’nin yer altı sarayı!

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