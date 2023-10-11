Gün boyu enerji kazanmak için her sabah yapmanız gereken 10 şey

Kahvaltıyı atlamayın; gerçekten günün en önemli öğünüdür! Ödüllü kayıtlı diyetisyen ve kitap yazarı yemek tarifi geliştiricisi CLE C'den Lauren Manaker 'a göre, "Gününüze dengeli, besleyici bir kahvaltıyla başlamak en iyi yollardan biridir. Gün boyunca sürekli enerji sağlamak için. Uyandıktan sonraki ilk iki saat içinde protein, lif ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir yemek tüketmek, metabolizmanızı harekete geçirebilir ve düzenli bir enerji salınımı sağlayabilir."

Manaker, yeterli sıvı alımını enerji seviyenizi gün içinde olması gereken yerde tutmanın "temel taşı" olarak adlandırıyor. "Su, besin maddelerinin ve oksijenin hücrelere taşınması da dahil olmak üzere, metabolizmayı ve enerji üretimini destekleyen hemen hemen her vücut fonksiyonu için hayati öneme sahiptir" diye açıklıyor. "Vücut fonksiyonları su tasarrufu sağlamak için yavaşladığından dehidrasyon yorgunluğa neden olabilir. Üstelik beyniniz esas olarak sudan oluşur ve hafif bir dehidrasyon bile bilişsel işlevi, ruh halini ve konsantrasyonu etkileyebilir."

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UYANDIĞINIZDA TELEFONUNUZU KONTROL ETMEKTEN KAÇININ

Uyanıp e-postalarınızı ve sosyal medyayı kontrol etmek için telefonunuza uzanmanın ne kadar kolay olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu, NSCA-CPT'den ve StretchLab eğitim müdürü Kelsey Decker'in uyardığı bir şey.

Decker bize "Bu uygulamayı Jay Shetty'den uyarladım" diyor. "Sabah ilk iş olarak telefonunuza bakmanın, enerjinizi kendiniz için kullanmak yerine başkalarına yönelttiğinizi anlatıyor. Uyandığımda, yüzümü yıkayıp hazırlanmaya vakit ayırırken telefonumu oturma odasına koyuyorum. Bu bana sabahları uyanmam, kendi düşüncelerimi oluşturmam ve başkalarından etkilenmek ya da gün başlamadan önce gereksiz stres eklemek yerine gün için zihnimi toparlamam için yaklaşık 30 dakika sağlıyor."