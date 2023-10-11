Gün boyu enerji kazanmak için her sabah yapmanız gereken 10 şey
Uzmanlar, gün boyu enerji elde etmek için en iyi sabah alışkanlıklarını yapmanızı öneriyor.
Gün içerisinde kendinizi sürekli yorgun ve halsiz mi hissediyorsunuz? Toplantılarınızı, son teslim tarihlerinizi veya günün sonunda egzersiz rutininizi bile tamamlamadığınızda, yorgun hissetmek büyük bir sorun teşkil eder; evde sizi bekleyen yükümlülüklerden bahsetmeye bile gerek yok. Korkmayın, çünkü uzmanlar size tüm gün enerji sağlayacak en iyi sabah alışkanlıklarını anlattı. Gün boyu yanınızda kalacak bir enerji artışına hazır olun!
Enerjinizi tamamen yok edebilecek pek çok şey yapıyor olabilirsiniz ve bunlardan bazıları sizi şaşırtabilir. Elbette sürekli bitkinlik hissi, doktorunuz tarafından ele alınması gereken altta yatan bir sağlık sorununun uyarı işareti olabilir. Ancak ne yediğiniz, nasıl uyuduğunuz ve her gün ne kadar hareket ettiğiniz gibi birçok yaşam tarzı faktörü, enerji seviyelerinizde önemli bir rol oynar.
Nasıl daha enerjik ve canlı hissedeceğinizi merak ediyorsanız, uzmanların tüm gün enerji için en iyi sabah alışkanlıkları hakkındaki uyarılarına kulak verin. İşte gün boyu enerji kazanmak için her sabah yapmanız gereken 10 şey…
HER GÜNE BESLEYİCİ BİR KAHVALTIYLA BAŞLAYIN
Kahvaltıyı atlamayın; gerçekten günün en önemli öğünüdür! Ödüllü kayıtlı diyetisyen ve kitap yazarı yemek tarifi geliştiricisi CLEC'den Lauren Manaker'a göre, "Gününüze dengeli, besleyici bir kahvaltıyla başlamak en iyi yollardan biridir. Gün boyunca sürekli enerji sağlamak için. Uyandıktan sonraki ilk iki saat içinde protein, lif ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir yemek tüketmek, metabolizmanızı harekete geçirebilir ve düzenli bir enerji salınımı sağlayabilir."
SABAH KALKINCA İLK OLARAK SU İÇİN
Manaker, yeterli sıvı alımını enerji seviyenizi gün içinde olması gereken yerde tutmanın "temel taşı" olarak adlandırıyor. "Su, besin maddelerinin ve oksijenin hücrelere taşınması da dahil olmak üzere, metabolizmayı ve enerji üretimini destekleyen hemen hemen her vücut fonksiyonu için hayati öneme sahiptir" diye açıklıyor. "Vücut fonksiyonları su tasarrufu sağlamak için yavaşladığından dehidrasyon yorgunluğa neden olabilir. Üstelik beyniniz esas olarak sudan oluşur ve hafif bir dehidrasyon bile bilişsel işlevi, ruh halini ve konsantrasyonu etkileyebilir."
UYANDIĞINIZDA TELEFONUNUZU KONTROL ETMEKTEN KAÇININ
Uyanıp e-postalarınızı ve sosyal medyayı kontrol etmek için telefonunuza uzanmanın ne kadar kolay olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu, NSCA-CPT'den ve StretchLab eğitim müdürü Kelsey Decker'in uyardığı bir şey.
Decker bize "Bu uygulamayı Jay Shetty'den uyarladım" diyor. "Sabah ilk iş olarak telefonunuza bakmanın, enerjinizi kendiniz için kullanmak yerine başkalarına yönelttiğinizi anlatıyor. Uyandığımda, yüzümü yıkayıp hazırlanmaya vakit ayırırken telefonumu oturma odasına koyuyorum. Bu bana sabahları uyanmam, kendi düşüncelerimi oluşturmam ve başkalarından etkilenmek ya da gün başlamadan önce gereksiz stres eklemek yerine gün için zihnimi toparlamam için yaklaşık 30 dakika sağlıyor."
BİRAZ DOĞAL GÜNEŞ IŞIĞINI İÇİNİZE ÇEKİN
Doğal D vitamini vücudunuz için harikalar yaratır, bu nedenle mümkünse sabahları biraz temiz hava ve güneş ışığı aldığınızdan emin olun. Manaker, "Sabah güneş ışığı daha yüksek seviyelerde mavi ışık içeriyor ve bu da vücudumuzun uykuyu sağlayan hormon olan melatonin üretimini durdurmasına neden oluyor. Bu, uyanmamıza ve uyanık hissetmemize yardımcı oluyor" diye açıklıyor. "Ayrıca vücudumuz, iç biyolojik saatimizi veya sirkadiyen ritmimizi düzenlemeye yardımcı olmak için güneş ışığını kullanır. Bu ritim, uyku ve uyanıklık düzenlerimizi, sindirimimizi ve enerji metabolizmamızı etkiler. Sabah güneş ışığına düzenli olarak maruz kalmak, iç saatimizin senkronize edilmesine yardımcı olabilir ve bu da daha iyi bir uykuya yol açabilir. "
GÜNE BAŞLAMADAN ÖNCE EGZERSİZ YAPIN
Düzenli fiziksel aktivite yapmak, gün boyunca sağlam enerji seviyelerini yükseltmede hayati bir rol oynar. Bu yüzden keyif aldığınız egzersizleri bulun ve gününüze onlarla başlayın. Hızlı bir sabah yürüyüşü bile harikalar yaratır.
Manaker, "Fiziksel aktiviteye katıldığımızda vücutlarımız, ruh halimizi ve enerjimizi artırmaya yardımcı olan 'iyi hissetme' hormonları olan endorfin üretimini artırıyor" diyor.
"Ek olarak, egzersiz kan akışını artırır, oksijen ve besinlerin kaslarımıza ve dokularımıza verimli bir şekilde iletilmesini sağlar, onların fonksiyonlarını ve dayanıklılıklarını geliştirir."
MEDİTASYON YAPIN
Sabahları biraz meditasyon yapmak gününüze çok iyi şeyler getirebilir. Decker, "Stres ve meşgul bir zihin, çok çabuk yorulmaya yol açabilir" diye açıklıyor. "Sabahları üç ila 10 dakikanızı zihninizi temizlemek, olumlu olumlamalar/odaklanmalar yazmak veya derin nefes egzersizleri yapmak, aşırı düşünmeyi azaltmanıza ve zihninizin açık kalmasını sağlamanıza yardımcı olabilir."
Evinizde açık bir alan veya rahat bir oda seçin (tercihen güneş ışığıyla dolu bir oda, böylece bir taşla iki kuş vurabilirsiniz!) ve meditasyonu sabah rutininizin bir parçası haline getirin. Hidrasyon için bir sürahi su alın ve hazır olacaksınız.
MÜZİK DİNLEMEK
The Doobie Brothers'tan alıntı: "müziği dinle!" Decker, sabah rutininizi gerçekleştirirken en sevdiğiniz şarkılardan bazılarını dinlemenin önemine dikkat çekiyor. Şöyle diyor: "Sabahları enerjinizi ve pozitif zihniyetinizi harekete geçirmek için işe giderken iyi bir şarkı listesi gibisi yoktur. Müzik, stresi azaltmanıza ve endorfin seviyenizi artırmanıza yardımcı olarak kendinizi harika bir güne hazırlamanıza yardımcı olabilir."
SAĞLIKLI BİR İŞ-YAŞAM DENGESİ KURUN
Kendinize sınırlar koymak, sabahları ve akşamları “kendi zamanınıza” ayırmak, enerji dolu, stressiz bir yaşamın önemli bir bileşenidir. Şunu kabul edelim: Sabah ilk iş olarak uyanır ve ofise bile varmadan çalışmaya başlarsanız, öğle yemeği saatinden çok önce kendinizi oldukça yorgun hissetmeniz kaçınılmazdır. İş gününüze başlamadan önce kendi rahatlatıcı rutininizi oluşturun ve mümkün olduğunca sık iş gününüzü kişisel yaşamınız için makul bir zamanda bitirmeye çalışın.
Club Pilates'in usta eğitmeni Laura Blatterman, "İşime karşı derin bir tutkum var ve bu bazen aşırı çalışmaya ve yorgunluğa yol açabiliyor" diye açıklıyor. "Bununla mücadele etmek için akşamları kesin bir kesinti saati belirledim. Günlük çalışma saatlerime ulaştığımda bilgisayarımı ve telefonumu kapatıyorum. Dinlenme, yeterli enerji seviyesini korumada çok önemli bir bileşen."
KAFEİNİ KESİN
Şu anda ne düşündüğünüzü biliyoruz: Kafein sabahları başlamanızı sağlar. Çok fazla kafeinin adımlarınıza ekstra moral katmanın tam tersi etki yapacağını unutmamak önemlidir.
Manaker bize "Öncelikle kahve ve enerji içecekleri gibi içeceklerde bulunan kafein, hızlı ama çoğunlukla kısa süreli bir enerji artışı sağlıyor" diyor. "Bu ani dalgalanma, kafeinin sinir sistemini uyarması ve bunun sonucunda uyanıklığın artması ve yorgunluk algısının azalmasıyla ortaya çıkıyor. Ancak bu etki geçicidir ve sıklıkla yorgunluk ve uyuşukluk duygularıyla karakterize edilen bir 'çarpışma' izler. Kafeine aşırı bağımlılık aynı zamanda uyku düzeninin bozulmasına da yol açarak gün içindeki yorgunluk hissini daha da şiddetlendirebilir."
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PROTEİN İHTİYACINIZI KARŞILAYIN
Kahvaltınıza süzme yoğurt, yumurta, chia tohumu, hindi pastırması, süzme peynir, antep fıstığı, ceviz, az yağlı peynir, protein tozu ve fıstık ezmesi gibi protein açısından zengin besinleri dahil edebilirseniz bu tür ürünlere yönelmiş olursunuz. Her güne muhteşem bir başlangıç. Antrenmandan sonra bu, Blatterman'ın her zaman vakit ayırdığı bir şeydir. "Sabahları tercih ettiğim protein kaynağı biftek ve yumurtadır. Ancak zamanım kısıtlı olduğunda, hareket halindeyken tadını çıkarabileceğim tortillada yumurtaları tercih ederim" diyor.