Gün boyu tok ve enerjik kalmak için 23 yüksek proteinli atıştırmalık

13 Şurada Paylaş!







Fıstık ezmesi ve elma dilimleri Porsiyon boyutu: 1 elma ve 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi Kalori: 284 Protein: 8,1 gram En sevdiğiniz fındık ezmesiyle birlikte elma dilimleri, öğleden sonra protein takviyesi sunan rahatlatıcı, nostaljik bir atıştırmalık olabilir. Herhangi bir tür fındık ezmesini seçebilseniz de Best, klasik bir fıstık ezmesini önerir. Best, "Fıstık ezmesi lezzetli ve doyurucu bir protein kaynağıdır ve onu elma dilimleriyle eşleştirmek biraz lif ve besin değeri katar" diyor. "İki yemek kaşığı fıstık ezmesi yaklaşık sekiz gram protein içeriyor."

14 Şurada Paylaş!







Hindi füme Porsiyon büyüklüğü: 2 ons hindi Kalori: 62 Protein: 12,4 gram Young, "Hindi, protein yüklü olduğu için tercih edilebilecek harika bir atıştırmalıktır ve hindi, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm temel amino asitleri sağladığı için tam bir protein olarak kabul edilir" diyor. "Sadece bu da değil, hindi enerji üretimi, beyin fonksiyonu ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için gerekli olan B3, B6 ve B12 gibi B vitaminleri açısından da harika bir kaynak içeriyor. Hindi ayrıca selenyum gibi mineraller açısından da zengin. demir, çinko ve fosforun tümü tiroid fonksiyonunu, bağışıklığı, enerji üretimini ve kemik sağlığını destekler." Hindi atıştırmalığınıza daha da fazlasını eklemek için basit bir hindi sarması yapın. Dilimlenmiş hindiyi alın, tek başına veya marul ve peynirle birlikte yuvarlayın ve hazırsınız!