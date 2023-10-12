Böyle saklayınca aylarca bozulmuyor, taptaze kalıyor! Köpüklü kahvenin sırrı bunda saklı

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Kahve çok çabuk bozulan bir madde olduğu için, tazeliğini korumak önemlidir. Bayat ya da bozulan bir kahve ile kahve pişirdiğinizde kahve tadını almanız mümkün olmayabilir. Peki, Türk kahvesi nasıl saklanır ve tazeliği nasıl korunur?