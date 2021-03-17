Yeni haftada en çok merak edilen şeylerden biri de Dolar ve Euro kuru oldu. Yeni haftaya düşüşle başlayan ve 17 Mart sabahında 7.49 seviyesinde seyreden dolar kurunda hareketlilik devam ediyor. 17 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 17 Mart 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Fed'in bilanço büyümesi ve faiz kararında herhangi bir değişikliğe gitmesinin beklenmediği toplantıda başta büyüme ve enflasyon olmak üzere ekonomik verilerde herhangi bir revizyona gidilip gidilmeyeceği ve Jerome Powell'ın konuşması izlenecek.

Tahvil faizlerinin yükselmesinin ardından piyasa, 2023 yılına kadar faizi artırmayacağını belirten Fed'in aksine artış beklerken dolar da değer kazanmayı sürdürüyor.

Dolar endeksi 92 bandındaki hareketini sürdürürken, ocak ayında 1.23'ü aşan euro/dolar paritesi 1.19'a kadar indi. Kasım ayında 8.50 üzerine çıkan, ekonomi yönetimindeki değişiklik atılan politika adımları sonrası 6.90'a kadar inen Dolar/TL, 17 Mart sabahı 7.49'da.

EURO KAÇ TL OLDU?

Fed toplantısı sonrası ise gözler yarın Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilecek. Piyasada politika faizinde en az 100 bp artış bekleniyor