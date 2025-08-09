Habertürk
        Günay Güvenç: Ben savaşa hazırım! - Galatasaray Haberleri

        Günay Güvenç: Ben savaşa hazırım!

        Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Günay Güvenç, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 00:05 Güncelleme: 09.08.2025 - 00:05
        "Ben savaşa hazırım!"
        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

        Öncelikle yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk futbolu için güzel bir sezon olur. Burada, bu kulüpte çok güzel yıllar geçirdim. Başlangıçlar zordur. Kazanmak istiyorduk. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bugün de bunun ilk adımı oldu. Kazandığımız için mutluyuz.

        "BEN SAVAŞA HAZIRIM"

        Galatasaray'ın menfaati için ne iyiyse, konu orada bitmiştir. Kaleci geliyorsa, ben savaşa hazırım. Galatasaray forması ve başarı için hazırım. Ben oynadım, genç kalecimiz var. Elde değerlerimiz var. Kaleci gelecek büyük ihtimalle. Galatasaray'ın menfaati için elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte başarı istiyoruz. Bir sonraki maça konsantreyim. Hocam bana şans verirse oynayacağım. Galatasaray'ın menfaati önemli, ben bu konuyu kafaya takmıyorum. İnşallah başarılı oluruz.

