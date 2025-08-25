Habertürk
        Günay Güvenç: Hocam şans verdikçe elimden geleni yapacağım

        Günay Güvenç: Hocam şans verdikçe elimden geleni yapacağım

        Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, 4-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ligde 3 maçtır kalesinde gol görmeyen Günay, "Gol yememek her zaman güzel. Her zaman elimden geleni yapıyorum. Burada Galatasaray'ın menfaati önemli. Hocam bana şans verince elimden geleni yapacağım." dedi.

        Giriş: 25.08.2025 - 00:32 Güncelleme: 25.08.2025 - 00:39
        "Hocam şans verdikçe elimden geleni yapacağım"
        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç, galibiyeti değerlendirdi.

        "TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

        Karşılaşmanın ardından konuşan Güvenç, "Bizim için zor bir deplasmandı ama her iki takımda da belli olduğu gibi eksikler var. Kazanmak için geldik. İlk iki maçta gol yemedik, bizim önceliğimiz gol yememek. Ön tarafta gol atabilecek kalitede oyuncularımız var. Ofansı ve defansı birlikte yapıyoruz. 2007-2008'den sonra ilk defa 3 maç üst üste gol yemedik ama takım olarak bunu yaptık, takımın başarısı bu. Böyle istatistikler benim için güzel. Üzerine katmamız gereken şeyler var ama 4-0'lık bir galibiyet, takımla gurur duyuyorum, böyle devam edeceğiz." dedi.

        "BURADA GALATASARAY'IN MENFAATİ ÖNEMLİ"

        Sözlerine devam eden deneyimli kaleci, "Gol yememek her zaman güzel. Her zaman elimden geleni yapıyorum. Burada Galatasaray'ın menfaati önemli. Hocam bana şans verince elimden geleni yapacağım." dedi.

        Ayrıca Günay Güvenç, "Aç bir takım olacağız ve bütün kupalara talip olacağız. İstatistikler güzel ama önemli olan takım olarak başarılı olmak." sözlerini sarf etti.

        Son olarak Günay, "Evet 3 maçtır gol yemiyoruz. Kaleciler için söylenen bazı şeyler var, çok gol yenirse kaleci gol yiyor deniyor. Üst üste gol yemeyince de takım yemiyor deniyor. Golleri nasıl takım olarak yiyorsak, gol yemediğimiz maçlarda da takım olarak gol yemiyoruz." dedi.

