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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Günaydın mesajları: Sevgiliye, arkadaşa en güzel, resimli, kısa günaydın mesajları ile mutlu edin! 2019

Günaydın! En güzel günaydın mesajlarını bu sayfada sizler için derledik. Güne sevdiklerinizle mutlu başlayın. Haberimizde resimli günaydın mesajları ve sevgiliye kısa günaydın mesajları seçeneklerini bir araya getirdik. güzel günaydın mesajları göndererek sevdiklerinizi sevindirin

Günaydın mesajları

Günaydın mesajları 2019! Güncel, en güzel günaydın mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık. Sevgiliye ya da arkadaşa resimli ve kısa günaydın mesajlarını gönderebilirsiniz. Resimli, kısa ve komik seçeneklerle bir çok günaydın mesajlarıyla sevdiklerini hatırlayın ve mutlu edin...

GÜNAYDIN MESAJLARI - 2019

Bugünde Gözlerimi Seninle Açtım hayata, Senin Adınla Baktım Evdeki her eşyaya, Adını Anıp Dinlediğim Şarkılarda Hep San varsın bebeğim yaşarcasına Günaydın Birtanem.

Bir sana bir de sabah uykusuna doyamadım günaydın

Güneş kadar Aydınlık, Gözlerin kadar Güzel, Sözlerin gibi Kusursuz bir güne merhaba demek için tam zamanı Günaydın Sevgilim.

Gözlerin, Bugüne öyle bir açki herşey istediğin gibi gitsin bebeğim Günaydın

Günaydın gönlümün prensesi günaydın varlığıma sebep olan aşk böceğim günaydın içime huzur veren nurdan yaratılmış dünyadaki hurim günaydın günaydın günaydınnn…

Bir uykunun daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen yatak, yorgan, yastık üçlüsüne teşekkür ederiz. Günaydınlar…

Aşk yüreğin güneşidir. Kimi yürekte her gün doğar,kimi yürekte ebediyen batar. Yüreğime doğan güneşe ortak ettim seni. Sende güneşinden mahrum etme beni?.. Günaydın

Bir Rüyanın Gerçeğe Dönüştüğü En Tatlı halisin Sevgilim Günaydın.

Sabahın Kor Güneşi Vursun Suratına öpsün güneş seni benim yerime usulca, gözlerini açtığında ben olayım gözlerinde ben olayım odanın her yerinde günaydın sevgilim.

Önceden uyanmış olup ta ayakta olanlara, bıktık artık senden bırak yakamı diyenlere, biricik kankalarıma arkadaşlarıma, beni seven ya da gıcık olup ta söyleyemeyen herkese günaydınlar olsun.

Güzelliğin Bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri bugün seninle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dedim Günaydın Sevgilim.

Gözlerin, Bugüne öyle bir açki herşey istedipğin gibi gitsin bebeğim Günaydın.

Merhaba Hayata Merhaba! Uyandım Aşkımın Adıyla Bu yeni Sabaha, Haydi Sende Kalk birtanem beni yalnız Bırakma :) Günaydın Aşkım Sanada :p

Her günün Ayrı Bir güzelliği Olsun yanında güne Gülerek Başla Sevgilim, Bugünde Seni Kıskansın herşeyim Günaydın.

Günün aydın olsun bugün benden sana bir armağan olsun günaydınlar bebeğim.

Günaydın, sabah sabah bela mısın sen ya diyenlere, oooo sen bana mesaj atar mıydın diyenlere, ulan daha yatacaktım of ya diyenlere günaydın…

Yaşanacak bütün senelerin üstünde Adın, Bütün Günlerin üstünde ise gözlerin yazılı sevgilim Günaydın Olsun Sana.

Hayatıma renk katan , her gece sabahı bana özleten biricik aşkım Günaydın

Öpücüklerle Uyandırmak isterdim seni, Yanımda Olsan Sarardım O Nazik tenini, Seviyorum seni Sabahım Sensin benim Tek iLacım Günaydın AşkıMmmm

Bir Sabahı Bir de Gözlerini Özledim Sevgilim, Sensiz kaçıncı Sabahım Hatırlamaz oldu bedenim, dön artık sevgilim dön artık herşeyim sensiz başlayan güne, gün diyemem sevgilim. GÜNAYDIN her şeyim.

İlahi ben ya… Sabah sabah nedir bu bendeki pozitif enerji… Bende anlayamadım. Kahkaha atasım var. Çatıya çıkasım var. Komşumun camına taş atasım var. Önce ağlayıp sonra gülesim var. Ya aslında benim sana günaydın diyesim var. Günaydın…

Yaşamayı Sevmekten Daha çok seviyorum seni çünki sen yaşamsın sen benim için yeni bir günsün bebeğim Günaydın herşeyimmm...

Bugün sana sabah kahvaltısı gönderiyorum umut dolu bir omlet, 2 dilim öpücük, haşlanmış sevgi ve hasret çayı demledim kaç şekerli olsun?

Bir gün gözlerimi açtığımda sadece sen ol yanımda, 1 gün değil her gün seni göreyim rüya gibi yanımda bebeğim, Günaydın Olsun Sanada.

Günaydın bebegim bugünde herzamanki gibi muhtacım sana

Yeni Bir Gün Yeni Bir Anıyı Hatıralarımıza Yazmak için Yeni Bir Renk Geliyor Bugün Hayatımıza Günaydın Sevgilim...

Bugünün sabah güneşi yüzüme vurdukça sanki sen bakıyormuşsun gibi geliyor bana güneş bile gözlerini kıskanıyor sevgilim bunu unutma. Günaydın AşkImMMmMMm

Güzelliğin Gibi Gününde Aydın Olsun Günaydın Aşkım Sana Günaydın Sadece Sana...

Günlerimin Biricik Aydın ışığı Bugün Gün Senin için Doğuyor Kalbimden Günaydın Bebeğim..

Günaydın; benim viran gönlümün sultanı, Günaydın; dost bağımın gonca gülü, Günaydın; Süreyya yıldızım, Günaydın: ay yüzlüm, Günaydın; canımın cananı, Günaydın

Anı yaşayalım, mesajlaşalım, ilk mesaj benden, sonrası senden, günaydın sana, güzel bir gün, güzel bir sabah, hadi bana eyvallah…

Günlerin Aydın Olurken Kalbin Bensiz Olmasın, Kalbin Benimleyken Bende Herzaman Seninleyim Biriciğim, Günaydınlar Olsun...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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