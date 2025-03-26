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        Haberler Bilgi Ekonomi GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 MART 2025: Zam sonrası LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatlar!

        Akaryakıt fiyatları 26 Mart 2025: Zam sonrası İstanbul, Ankara, İzmir'de LPG, benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar LPG, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Döviz kurunda yaşanan yükseliş, motorine zam olarak yansıdı. Hatırlanacağı üzere benzine de 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Peki, güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Mart 2025 Akaryakıt fiyatları tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 08:42 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:52
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        Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Yaşanan değişimler sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları merak konusu oluyor. Döviz kurunda yaşanan yükseliş benzinin ardından motorine de zam olarak yansıdı. Motorine 1 lira 30 kuruş zam geldi. Zam bugün itibarıyla pompaya yansırken güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki İzmir, Ankara, İstanbul’da güncel LPG, benzin, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 26 Mart 2025 LPG, benzin ve motorin fiyatı…

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        MOTORİNE ZAM GELDİ

        Döviz kurunda yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.

        Motorinin litre fiyatına 26 Mart 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam geldi. Fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

        Hatırlanacağı üzere benzine 24 Mart 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.

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        LPG’YE ZAM GELECEK Mİ?

        LPG'nin litre fiyatına 53 kuruş zam bekleniyor. Otogaz zammının 27 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

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        AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

        LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 26 Mart 2025 Çarşamba günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

        İşte; 26 Mart 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,72 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,83 TL

        LPG litre fiyatı: 27,59 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,57 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,71 TL

        LPG litre fiyatı: 26,99 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47,29 TL

        Motorin litre fiyatı: 47,57 TL

        LPG litre fiyatı: 27,49 TL

        8

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47,65 TL

        Motorin litre fiyatı: 47,93 TL

        LPG litre fiyatı: 27,34 TL

        9

        BURSA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47,44 TL

        Motorin litre fiyatı: 47,57 TL

        LPG litre fiyatı: 26,99 TL

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        ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 48,39 TL

        Motorin litre fiyatı: 48,63 TL

        LPG litre fiyatı: 27,59 TL

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