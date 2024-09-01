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        Haberler Bilgi Ekonomi Güncel altın fiyatları 1 Eylül 2024: Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında dalgalanma! 1 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Altın fiyatları, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair oluşan beklenti sonucu zirve dönemini yaşıyor. Gram altın 2 bin 700 lira seviyesinde seyretse de zaman zaman fiyatlarda dalgalanma yaşanıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 1 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 07:44 Güncelleme: 01.09.2024 - 07:44
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        Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor.

        Fed'in yayınladığı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu.

        Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık döneme ait tarım dışı istidam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam, söz konusu dönemde daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttı.

        Analistler, aşağı yönlü revizyonun işgücü piyasasının başlangıçta düşünülenden çok daha erken yumuşamaya başladığını gösterdiğini belirterek Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürmesi yönündeki beklentilerin arttığını ifade etti.

        Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağı yönündeki öngörüler yüzde 85 seviyesine çıktı.Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 1 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA!

        Altın fiyatları her geçen gün ivmeyi bir üste taşıyor! Zaman zaman dalgalanmalar yaşansa da altın olumlu tablosunu koruyor. Cuma günü gram altın 2 bin 759 liradan işlem görürken, bugün 2 bin 741 liradan açılış yaptı. Çeyrek altın ise 4 bin 414 liradan, 4 bin 386 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.741,43

        Satış: 2.742,20

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.502,92

        Satış: 2.503,86

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.386,29

        Satış: 4.483,50

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.545,17

        Satış: 17.879,14

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.745,17

        Satış: 8.966,99

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17.545,17

        Satış: 17.879,14

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.448,99

        Satış: 18.913,34

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.503,14

        Satış: 2.323,33

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.538,11

        Satış: 2.679,86

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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