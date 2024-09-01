Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor.

Fed'in yayınladığı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu.

Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık döneme ait tarım dışı istidam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam, söz konusu dönemde daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttı.

Analistler, aşağı yönlü revizyonun işgücü piyasasının başlangıçta düşünülenden çok daha erken yumuşamaya başladığını gösterdiğini belirterek Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürmesi yönündeki beklentilerin arttığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağı yönündeki öngörüler yüzde 85 seviyesine çıktı.Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 1 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...