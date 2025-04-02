Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN 2025: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 2 Nisan Çarşamba verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yeni ithalat ve gümrük vergileri açıklayacağını duyurdu. Yatırımcıda bir ticaret savaşları başlayabileceği endişesi doğuran bu gelişmeler ile altın hareketlendi ve ons fiyatı 3148 doları aşarak rekor tazeledi. Daha sonra ons altın 3138 dolar seviyesine çekildi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 2 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 07:41 Güncelleme: 02.04.2025 - 07:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bayram sonrası altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Altın, gümrük vergisi endişeleri arasında yeni bir rekor seviyeye ulaştı. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla birlikte altın fiyatları uluslararası piyasada tarihi zirvesini gördü. Altının gram fiyatı, saat 07.45 itibarıyla 3 bin 814 lira seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.814,0530

        Satış: 3.814,4920

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.127,3200

        Satış: 3.127,8900

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.102,21

        Satış: 6.236,42

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.410,0900

        Satış: 24.870,4800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 25.007,00

        Satış: 25.337,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.166,25

        Satış: 12.472,91

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.409,94

        Satış: 24.870,49

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 25.042,76

        Satış: 25.676,27

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.094,66

        Satış: 3.026,95

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.499,26

        Satış: 3.708,19

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 62.138,00

        Satış: 63.223,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Soğuk algınlığı vardı... 22 yaşındaydı... Tedavi olmaya gitti öldü!
        Soğuk algınlığı vardı... 22 yaşındaydı... Tedavi olmaya gitti öldü!
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Bu restoranın özelliğini bilmeden giden şaşıp kalıyor!
        Bu restoranın özelliğini bilmeden giden şaşıp kalıyor!
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        3'üncü kattan düştü! Küçük kızdan acı haber
        3'üncü kattan düştü! Küçük kızdan acı haber
        Düğünde kavga: 9 yaralı, 15 gözaltı
        Düğünde kavga: 9 yaralı, 15 gözaltı
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda