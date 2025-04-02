Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 2 Nisan Çarşamba verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yeni ithalat ve gümrük vergileri açıklayacağını duyurdu. Yatırımcıda bir ticaret savaşları başlayabileceği endişesi doğuran bu gelişmeler ile altın hareketlendi ve ons fiyatı 3148 doları aşarak rekor tazeledi. Daha sonra ons altın 3138 dolar seviyesine çekildi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 2 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bayram sonrası altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Altın, gümrük vergisi endişeleri arasında yeni bir rekor seviyeye ulaştı. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla birlikte altın fiyatları uluslararası piyasada tarihi zirvesini gördü. Altının gram fiyatı, saat 07.45 itibarıyla 3 bin 814 lira seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.814,0530
Satış: 3.814,4920
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.127,3200
Satış: 3.127,8900
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.102,21
Satış: 6.236,42
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 24.410,0900
Satış: 24.870,4800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 25.007,00
Satış: 25.337,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.166,25
Satış: 12.472,91
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 24.409,94
Satış: 24.870,49
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 25.042,76
Satış: 25.676,27
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.094,66
Satış: 3.026,95
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.499,26
Satış: 3.708,19
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 62.138,00
Satış: 63.223,00