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        Haberler Bilgi Ekonomi GÜNCEL - CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 8 Haziran 2026 gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın alış-satış rakamları

        Canlı altın fiyatları tablosu: 8 Haziran gram altın ve çeyrek altın alış - satış rakamları

        Altın piyasasında dalgalı seyir yeni haftada da devam ediyor. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen istihdam rakamları, faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken ons altında düşüşü beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle enflasyon risklerinin yeniden gündeme taşındığı piyasalarda, gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Peki 8 Haziran 2026 itibarıyla gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 07:39 Güncelleme:
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        1

        Küresel piyasalarda altın fiyatları haftaya düşüşle başlarken, yatırımcıların odağı ABD’den gelen güçlü istihdam verilerine çevrildi. Verilerin ardından ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentiler yeniden şekillenirken, altın fiyatlarında satış baskısı arttı. Öte yandan Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimlerin enerji piyasalarına etkisi sürerken, yatırımcılar 8 Haziran 2026 gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.397,6200

        6.398,5240

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.327,45

        4.329,45

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.236,6400

        10.461,7600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        40.943,4400

        41.717,3100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        42.073,00

        42.383,0

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        20.416,19

        20.930,76

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        40.960,38

        41.733,51

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        42.770,59

        43.857,79

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.533,07

        4.724,60

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.885,48

        6.154,42

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        104.810,00

        105.990,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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