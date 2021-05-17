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HaberlerSağlıkGünde 10 bin adım yerine 4 bin 400 adım atmak ciddi hastalıklardan korumak için yeterli olabilir - Haberler
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Günde 10 bin adım yerine 4 bin 400 adım atmak ciddi hastalıklardan korumak için yeterli olabilir

Harvard'lı araştırmacılar, sıklıkla tavsiye edilen 10 bin adım atmak yerine, günde sadece 4 bin 400 adım atmanın ciddi hastalıklara karşı korunmak için yeterli olabileceğini iddia etti

Günde 10 bin adım yerine 4 bin 400 adım atmak ciddi hastalıklardan korumak için yeterli olabilir - Haberler
Sağlık için günde 10 bin adım şehir efsanesi mi?
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HABERTURK.COM

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırma, sağlık için olmazsa olmazlardan olan günde 10 bin adım atmanın gerekliliğini sorguladı.

10 BİN ADIM AŞIRI MI?

Harvard'lı araştırmacılar, sıklıkla tavsiye edilen 10.000 adım yerine, günde sadece 4 bin 400 adım atmanın ciddi hastalıklara karşı korunmak için yeterli olabileceğini iddia etti.

Uzmanlar, 10 bin adım hedefinin, 1965'ten itibaren bir Japon pazarlama kampanyası olarak öne sürüldüğünü vurgulayarak, aksine 10 bin adımın aşırı olabileceğini dile getirdi.

"4 BİN 400 ADIM ÖLÜM RİSKİNİ AZALTABİLİR"

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, kadınlar için 4 bin 400 adım atmak ölüm riskini önemli ölçüde azaltabilir. Bununla birlikte, daha fazla egzersiz yapmanın ek faydalar sağlayabileceği belirtildi.

Ortalama bir insanın 10 bin adım hedefine ulaşabilmesi için günde yaklaşık iki saat yürümesi gerektiğine dikkat çeken açıklamada, "Ancak 4 bin 400 adıma ulaşmak yaklaşık 53 dakika sürer" denildi.

Hertfordshire Üniversitesi'nden egzersiz ve sağlık fizyolojisi uzmanı Dr. Lindsay Bottoms, her gün 10 bin adım atmanın kesinlikle sağlık için iyi olduğunu açıklayarak, "Araştırmalar bu alışkanlığı edinmenin hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı iyileştirebileceğini ve ayrıca diyabet geliştirme riskinizi azaltabileceğini gösteriyor. Ancak Harvard Tıp Fakültesi'nden yapılan son araştırma, 10 bin adımın aşırılık olabileceğini öne sürüyor. Ortalama olarak günde 4 bin 400 adım atmanın, günde yalnızca 2 bin 700 adım atmaya kıyasla kadınlarda ölüm riskini önemli ölçüde düşürmek için yeterli olduğunu buldular" dedi.

"10 BİN ADIM ATMANIN EK BİR FAYDASI YOK"

Dr. Bottoms, "Aslında ekip, insanların ne kadar çok adım atarsa, ölme risklerinin o kadar düşük olduğunu bulsa da, bu etki günde yaklaşık 7 bin 500 adımda düzelme eğilimindeydi. Bu, günde 10 bin adım atmanın hiçbir ek faydasının gözlemlenmediğini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NE DİYOR?

Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin haftalık olarak en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite veya 75 dakika şiddetli fiziksel aktivite yapmasını tavsiye ediyor.

Teksas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma ise günde 5 bin adımdan daha az yürüyen kişilerin ertesi gün yağlarının daha az metabolize edildiğini gösterdi. Bunun da uzun vadede kardiyovasküler hastalık ve diyabet riskini artırabileceği kaydedildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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