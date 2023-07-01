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"Günde 120 gramdan fazla et tüketmeyin" uyarısı!

Bayramda aşırı kırmızı et tüketiminin mide ve bağırsak hastalıklarına zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunan Uzman Diyetisyen Cansu Özçelik, “Kırmızı et, lif açısından zengin olmadığı için kabızlık ve hazımsızlık gibi sindirim problemlerine neden olabilir. Bu nedenle günde en fazla 120 gram (4-5 köfte kadar) kırmızı et tüketilmelidir” diye konuştu

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DHA

Kurban bayramında et tüketiminin artmasıyla sağlık sorunlarında ciddi artışlar gözlendiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Cansu Özçelik, et tüketimi, korunması ve saklanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

"ET EN AZ 1 GÜN BEKLETİLMELİ"

Bayramda eti kestikten sonra 1 gün bekletmenin önemli olduğuna işaret eden Uzm. Dyt. Özçelik, “Et yeni kesildiğinde ‘ölüm katılığı’ dediğimiz bir durum gerçekleşir, bu nedenle pişirmede ve sindirimde güçlüğe sebep olur. Kurban kesildikten sonra önce güneş görmeyen serin bir ortamda 3-4 saatlik bir sürede etlerin bekletilmesi, etin normal haline dönmesini sağlar. Olgunlaşma süresi için 24 saat yeterlidir. Bu süreyle et hem yumuşaklık hem de lezzet açısından daha uygun hale gelir” açıklamasında bulundu.

BUZLUKTAN ÇIKARILAN ETLER ALT RAFLARDA ÇÖZDÜRÜLMELİ

Uzm. Dyt. Özçelik, kurban etinin buzdolabında nasıl muhafaza edilmesi gerektiği hakkında şu bilgileri paylaştı: “Et saklarken buzdolabında -2 derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise -18 derecede 6 aylık süre saklayabilirsiniz. Pişirmek için buzluktan çıkardığımız etleri buzdolabının alt raflarına indirip yavaş yavaş çözdürebilir, çözdürülen eti bekletmeden pişirilmelisiniz ve tekrar dondurma işlemine girmemeli.”

GÜNDE 4-5 KÖFTEDEN FAZLASINI TÜKETMEYİN

Bayramda aşırı kırmızı et tüketiminin mide ve bağırsak hastalıklarına zemin hazırlayacağının altını çizen Uzm. Dyt. Özçelik, “Kırmızı et, lif açısından zengin olmadığı için kabızlık ve hazımsızlık gibi sindirim problemlerine de neden olabilir. Bu nedenle günde en fazla 120 gram (4-5 köfte kadar) kırmızı et tüketilmelidir” diye konuştu.

DİYABET VE KALP HASTALARINA UYARILAR

Diyabet ve kalp hastalarının et tüketirken dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar olduğuna değinen Uzm. Dyt. Özçelik, önerilerini şöyle sıraladı: “Kırmızı etin aşırı tüketilmesi bazı kronik hastalıkların temeli oluşturabilmektedir. Bu kronik hastalıklar arasında diyabet yani şeker hastalığı, kolon kanseri, kalp-damar hastalıkları bulunmaktadır. Bunun altında yatan sebep ise ette bulunan doymuş yağ asitleri olabilir. Bu, damar tıkanıklığı açısından da önemlidir. Bu nedenle kronik hastalıkları olan bireyler, bayramda en yağsız yerinden olacak şekilde ve her gün olmamakla birlikte ortalama 120 gramı geçmeyecek şekilde et tüketmelidirler.”

SAĞLIKLI ET PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Eti tüketirken en sağlıklı pişirme yöntemlerinin haşlama, fırınlama ve ızgara yöntemleri olduğunu belirten Uzm. Dyt. Özçelik, “Çünkü kavurma ve kızartma yöntemleri yağ alımınızı artırmaktadır. Mangal bayramların olmazsa olmazı olarak kabul edilse de, pişirirken etlerin kömürleşmemesine dikkat edilmelidir. Zira kömürleşen etler her zaman kanser riski taşımaktadır” dedi.

SÜTLÜ VEYA MEYVELİ TATLILARI TERCİH EDİN

Bayramlarda dikkat etmemiz gereken diğer önemli sorunun ise tatlı tüketimindeki artış olduğunu işaret eden Uzm. Dyt. Özçelik, “Yüksek miktarda yağ ve şeker içeren şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlıları tercih etmeniz daha uygun olacaktır. İkramlarınızda çikolatanın yanında kuru meyve, ceviz, badem gibi besinlerle hazırladığınız tatlıları ikram edebilirsiniz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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