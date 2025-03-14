Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
Antalya'da, yabancı uyruklu 2 kadının mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anlara ilişkin çekip sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler tepki çekti
Antalya'da akıllara durgunluk veren olay Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'nda yaşandı.
ÖNCE FOTOĞRAF ÇEKTİLER
DHA'daki habere göre bir hafta kadar önce akşam saatlerinde mezarlığa gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.
İSKAMBİL OYNAYIP KOLA İÇTİLER
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.
GÖREVLİLER DIŞARI ÇIKARTTI
Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.