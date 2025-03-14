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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: Mezarlıkta iskambil oynadılar! Büyük saygısızlık! O anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!

        Antalya'da, yabancı uyruklu 2 kadının mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anlara ilişkin çekip sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler tepki çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 14:35 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:47
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        Antalya'da akıllara durgunluk veren olay Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'nda yaşandı.

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        DHA'daki habere göre bir hafta kadar önce akşam saatlerinde mezarlığa gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.

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        İSKAMBİL OYNAYIP KOLA İÇTİLER

        Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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        GÖREVLİLER DIŞARI ÇIKARTTI

        Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı.

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        BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

        Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.

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        #Antalya
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