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        Haberler Gündem Güncel 14 yaralı! İş servisi kaza yaptı

        14 yaralı! İş servisi kaza yaptı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 19:51 Güncelleme:
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        14 yaralı! İş servisi kaza yaptı

        İHA'nın haberine göre; kaza, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 14 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma, UMKE ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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