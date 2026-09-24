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        Haberler Gündem 17 yaralı! Antalya'da zincirleme kaza

        17 yaralı! Antalya'da zincirleme kaza

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 19:36 Güncelleme:
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        17 yaralı! Antalya'da zincirleme kaza

        DHA'nın haberine göre; kaza, saat 17.00 sıralarında Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde D400 kara yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Kamyonet ve otomobille çarpışan tur minibüsü refüje devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında turistlerin de bulunduğu 17 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, yapılan müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Antalya
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