18 yaralı! Bağcılar'da kaza
Bağcılar'da midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi hafif yaralandı
Giriş: 19 Kasım 2026 - 23:39 Güncelleme:
TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde midibüs ile minibüs çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 18 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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